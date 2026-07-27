Проблемні авто з пробігом: пʼять моделей, які краще не купувати

Ford Escape 2017 року. Фото: netcarshow.com

Купівля вживаного авто часто здається вигідним рішенням, проте деякі моделі здатні витягнути з власника чимало грошей. Часті поломки трансмісій, низька якість збирання та стрімка втрата вартості перетворюють таку покупку на постійний головний біль. Автомобільні експерти визначили п'ять машин та брендів, від яких варто триматися якомога далі на вторинному ринку.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

Компактні невдахи

Шеф-редактор видання Automoblog Карл Ентоні зазначає, що хетчбек Fiat 500 роками отримує низькі оцінки надійності від аналітиків Consumer Reports та J.D. Power. Засновник Ceramic King Coatings Ліланд Джонс застерігає від купівлі машин 2012–2016 років випуску через постійні поломки зчеплення та високу вартість ремонту.

Директор з продажів CFR Classic Джо Джиранда звертає увагу на кросовер Ford Escape, який має серйозні проблеми з трансмісією. Вони проявляються ривками під час руху, а підвіска авто вимагає частого обслуговування. Джиранда також не радить купувати кабріолет Volkswagen Eos, де постійно ламаються склопідіймачі та механізм складаного даху.

Дорогі проблеми

Американський седан Chrysler 200 потрапив під відкликання через проблеми з електропроводкою та збої живлення. За словами Джонса, ця модель також розчаровує нестабільною роботою мотора та регулярними збоями системи контролю швидкості.

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Щодо німецького бренду BMW, Джонс категорично не рекомендує купувати ці авто вживаними незалежно від року випуску. Експерт наголошує на захмарних цінах на обслуговування та запчастини, через що такі машини приносять новим власникам лише постійні проблеми та витрати.

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