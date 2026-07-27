Проблемные б/у авто: пять моделей, которые лучше не покупать

Ford Escape 2017 года. Фото: netcarshow.com

Покупка подержанного авто часто кажется выгодным решением, однако некоторые модели могут обойтись владельцу в кругленькую сумму. Частые поломки трансмиссий, низкое качество сборки и стремительная потеря стоимости превращают такую покупку в постоянную головную боль. Автомобильные эксперты определили пять машин и брендов, от которых стоит держаться как можно дальше на вторичном рынке.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

Компактные неудачники

Шеф-редактор издания Automoblog Карл Энтони отмечает, что хэтчбек Fiat 500 на протяжении многих лет получает низкие оценки надежности от аналитиков Consumer Reports и J.D. Power. Основатель Ceramic King Coatings Лилланд Джонс предостерегает от покупки автомобилей 2012–2016 годов выпуска из-за постоянных поломок сцепления и высокой стоимости ремонта.

Директор по продажам CFR Classic Джо Джиранда обращает внимание на кроссовер Ford Escape, у которого есть серьезные проблемы с трансмиссией. Они проявляются рывками во время движения, а подвеска автомобиля требует частого обслуживания. Джиранда также не рекомендует покупать кабриолет Volkswagen Eos, у которого постоянно ломаются стеклоподъемники и механизм складной крыши.

Дорогие проблемы

Американский седан Chrysler 200 попал под отзыв из-за проблем с электропроводкой и сбоев в питании. По словам Джонса, эта модель также разочаровывает нестабильной работой двигателя и регулярными сбоями системы контроля скорости.

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Что касается немецкого бренда BMW, Джонс категорически не рекомендует покупать эти автомобили подержанными, независимо от года выпуска. Эксперт подчеркивает заоблачные цены на обслуживание и запчасти, из-за чего такие машины приносят новым владельцам лишь постоянные проблемы и расходы.

Ранее Новини.LIVE писали о вечных дизельных автомобилях с пробегом по цене до 7000 долларов в Украине. Главное знать конкретные модификации и выбирать проверенные временем силовые агрегаты.

Также механики назвали самые проблемные автомобили после техосмотра. Некоторые известные бренды откровенно удивили своими низкими позициями.