Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Подержанные авто, которых механики советуют избегать при любых условиях

Подержанные авто, которых механики советуют избегать при любых условиях

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 13:50
Проблемные б/у авто: пять моделей, которые лучше не покупать
Ford Escape 2017 года. Фото: netcarshow.com

Покупка подержанного авто часто кажется выгодным решением, однако некоторые модели могут обойтись владельцу в кругленькую сумму. Частые поломки трансмиссий, низкое качество сборки и стремительная потеря стоимости превращают такую покупку в постоянную головную боль. Автомобильные эксперты определили пять машин и брендов, от которых стоит держаться как можно дальше на вторичном рынке.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

Компактные неудачники

Шеф-редактор издания Automoblog Карл Энтони отмечает, что хэтчбек Fiat 500 на протяжении многих лет получает низкие оценки надежности от аналитиков Consumer Reports и J.D. Power. Основатель Ceramic King Coatings Лилланд Джонс предостерегает от покупки автомобилей 2012–2016 годов выпуска из-за постоянных поломок сцепления и высокой стоимости ремонта.

Директор по продажам CFR Classic Джо Джиранда обращает внимание на кроссовер Ford Escape, у которого есть серьезные проблемы с трансмиссией. Они проявляются рывками во время движения, а подвеска автомобиля требует частого обслуживания. Джиранда также не рекомендует покупать кабриолет Volkswagen Eos, у которого постоянно ломаются стеклоподъемники и механизм складной крыши.

Дорогие проблемы

Американский седан Chrysler 200 попал под отзыв из-за проблем с электропроводкой и сбоев в питании. По словам Джонса, эта модель также разочаровывает нестабильной работой двигателя и регулярными сбоями системы контроля скорости.

Читайте также:

Что касается немецкого бренда BMW, Джонс категорически не рекомендует покупать эти автомобили подержанными, независимо от года выпуска. Эксперт подчеркивает заоблачные цены на обслуживание и запчасти, из-за чего такие машины приносят новым владельцам лишь постоянные проблемы и расходы.

Ранее Новини.LIVE писали о вечных дизельных автомобилях с пробегом по цене до 7000 долларов в Украине. Главное знать конкретные модификации и выбирать проверенные временем силовые агрегаты.

Также механики назвали самые проблемные автомобили после техосмотра. Некоторые известные бренды откровенно удивили своими низкими позициями.

авто Ford BMW автомобиль Volkswagen подержанные авто Chrysler Fiat
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации