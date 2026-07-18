Черный список подержанных авто: какие машины часто не проходят техосмотр

Lynk & Co 02 2025 года. Фото: netcarshow.com

Шведская транспортная служба обнародовала официальные результаты технического осмотра тысяч подержанных автомобилей. Этот рейтинг основан на реальных фактах выявленных неисправностей тормозов, рулевого управления, освещения, подвески и кузова. Полученные данные демонстрируют объективное состояние машин на дорогах и не зависят от субъективных впечатлений водителей. Статистика оказалась очень поучительной, а некоторые известные автомобильные бренды откровенно удивили своими низкими позициями.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Vezess.

Лучшие модели

Образцовые результаты во время проверок продемонстрировала марка Lynk & Co, у которой обнаружили лишь 8% проблемных машин. Сразу за лидером расположились бренды Porsche с показателем 10% и Polestar, у которого 11% дефектов. В верхнюю часть списка надежности также вошли Audi и Lexus с результатом 14%, Volvo, набравший 16%, а также BMW и Volkswagen, у которых по 17% замечаний от инспекторов.

Высокие показатели лидеров частично объясняются небольшим возрастом автомобильного парка. Машины брендов Lynk & Co и Polestar в Швеции преимущественно новые, а владельцы премиальных Porsche, как правило, не жалеют денег на качественное и своевременное обслуживание. Общая статистика чётко подтверждает фактор старения техники, ведь среди моделей 2024 года выпуска проблемы наблюдаются лишь у 9%, а среди машин 2014 года показатель брака достигает уже 35%.

Главные аутсайдеры

Худшие результаты с большим отрывом от среднего уровня в 23% продемонстрировали две абсолютно разные по философии и цене марки — Dacia и Tesla. У бюджетного румынского бренда неисправности различной степени тяжести зафиксировали в 48% проверенных автомобилей. Владельцы этих недорогих машин часто экономят на обслуживании и максимально оттягивают ремонт, из-за чего инспекторы постоянно обнаруживают проблемы с фарами, тормозами и элементами рулевого управления.

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Результат компании Tesla стал главной неожиданностью, ведь дорогие и технологичные электромобили получили 39% негативных отзывов на техосмотре. Эксперты объясняют это отсутствием у производителя четкого регламента обязательного ежегодного сервисного обслуживания. Из-за этого мелкие дефекты подвески накапливаются и выявляются уже во время официальной проверки. Кроме того, из-за системы рекуперации водители редко используют классические тормоза, что приводит к ржавлению дисков и снижению эффективности торможения.

Ранее Новини.LIVE писали, что всем водителям в Украине нужно готовиться к обязательному техническому осмотру автомобилей. Новый законопроект планируют подать на рассмотрение в Верховную Раду уже осенью 2026 года.

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