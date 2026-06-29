В Украине вновь вводят обязательный техосмотр для легковых автомобилей

Технический контроль авто. Фото: BELGA

Украина планирует полностью возобновить обязательный технический осмотр легковых автомобилей, который был отменен еще в 2011 году. Запустить обновленную систему контроля государство намерено до конца 2027 года. Это решение является важной частью евроинтеграционных обязательств в соответствии с директивой Евросоюза. Для Брюсселя прохождение контроля является первоочередным инструментом безопасности на дорогах и защиты окружающей среды. Новый законопроект планируется представить на рассмотрение парламента уже осенью 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Visit Ukraine.

Процедура техосмотра

Предстоящая реформа предусматривает значительное упрощение и цифровизацию административных процессов для бизнеса. Все этапы регистрации пунктов технического осмотра будут объединены в одну удобную электронную процедуру с четким сроком рассмотрения до 30 дней. Появится профессия инспектора по техническому контролю, которому придется проходить обязательную государственную переаттестацию каждые 5 лет. Заработная плата такого специалиста больше не будет зависеть от успешности прохождения проверки автомобилем.

За каждый проведенный осмотр транспортного средства эксперт будет нести личную ответственность. Фиксацию процесса планируют осуществлять с помощью фото и видео, которые затем будет анализировать специальная программа с искусственным интеллектом. Это программное обеспечение сможет автоматически выявлять любые подозрительные случаи и направлять их на дополнительную проверку.

Коррупционные риски

Специалисты общественных организаций уже провели исследование проекта и выявили несколько серьезных уязвимостей. Главная проблема заключается в том, что отснятое видео проверки будет храниться в самом пункте контроля, а не в государственном хранилище. Это создает условия для возможного удаления или замены файлов операторами.

Читайте также:

Кроме того, результаты всех измерений технического состояния автомобилей до сих пор вносятся инспекторами вручную. Без автоматической фиксации данных непосредственно с измерительного оборудования цифры в отчетах можно будет легко подделать. Спешка с принятием закона к установленному сроку может привести к тому, что Украина получит лишь формальную реформу со старыми коррупционными схемами.

Ранее Новини.LIVE писали, какие украинские автомобили будут обязаны проходить техосмотр в Польше. Чиновники считают, что новые правила повысят безопасность на дорогах и обеспечат равные условия для всех водителей.

Также читайте, почему 60% электрокаров Tesla не проходят техосмотры. Главная причина неудовлетворительных оценок кроется не в электрическом приводе, а в одном неожиданном элементе.