В Україні повертають обов'язковий техогляд для легкових авто

Технічний контроль авто. Фото: BELGA

Україна планує повністю відновити обов'язковий технічний огляд для легкових автомобілів, який скасували ще у 2011 році. Запустити оновлену систему контролю держава має намір до кінця 2027 року. Це рішення є важливою частиною євроінтеграційних зобов'язань відповідно до директиви Євросоюзу. Для Брюсселя проходження контролю є першочерговим інструментом безпеки на дорогах та захисту довкілля. Новий законопроєкт планують подати на розгляд до парламенту вже восени 2026 року.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Visit Ukraine.

Процедура контролю

Майбутня реформа передбачає значне спрощення та цифровізацію адміністративних процесів для бізнесу. Усі етапи реєстрації пунктів технічного огляду об'єднають в одну зручну електронну процедуру з чітким терміном розгляду до 30 днів. З'явиться професія інспектора з технічного контролю, якому доведеться проходити обов'язкову державну переатестацію кожні 5 років. Заробітна плата такого спеціаліста більше не буде залежати від успішності проходження перевірки автомобілем.

За кожен проведений огляд транспортного засобу експерт нестиме особисту відповідальність. Фіксацію процесу планують виконувати за допомогою фото та відео, які потім аналізуватиме спеціальна програма зі штучним інтелектом. Цей софт зможе автоматично знаходити будь-які підозрілі випадки та надсилати їх на додаткову перевірку.

Корупційні ризики

Спеціалісти громадських організацій уже провели масштабне дослідження проєкту та виявили кілька серйозних вразливостей. Головна проблема полягає в тому, що відзняте відео перевірки зберігатиме сам пункт контролю, а не державне сховище. Це створює умови для можливого видалення або заміни файлів операторами.

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Крім того, результати всіх вимірювань технічного стану авто досі вносяться інспекторами вручну. Без автоматичної фіксації даних безпосередньо з вимірювального обладнання цифри у звітах можна буде легко підробити. Поспіх з прийняттям закону до визначеного терміну може призвести до того, що Україна отримає лише формальну реформу зі старими корупційними схемами.

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