Польща посилить правила для автомобілів з українськими номерами

Польща посилить правила для автомобілів з українськими номерами

Дата публікації: 30 березня 2026 15:35
Технічний огляд автомобіля. Фото: wah.ua

Польський уряд планує посилити контроль над автомобілями на іноземній реєстрації. Міністр інфраструктури Даріуш Клімчак анонсував законопроєкт, що зобов'яже власників машин з України та країн поза ЄС ставити транспорт на облік. Основною причиною називають неможливість повноцінно перевірити технічний стан та наявність страхування. Нові норми мають підвищити безпеку на дорогах Польщі.

Нові вимоги

Чинні норми Віденської конвенції дозволяють іноземцям користуватися автомобілями без місцевої реєстрації. Проте масова поява авто з України після 2022 року змінила ситуацію та виявила прогалини в системі. Наразі польські служби не мають інструментів для перевірки дійсності техоглядів або іноземних страхових полісів.

Міністр інфраструктури наголосив, що держава не може ігнорувати фактори, пов'язані з неконтрольованим станом великої кількості машин. Міністерство вже працює над уточненням міжнародних норм у межах законодавства.

Клімчак підкреслив необхідність механізмів, які зрівняють обов'язки всіх учасників дорожнього руху.

Річний термін

Головним нововведенням стане встановлення ліміту використання іноземних номерів до 12 місяців з моменту в’їзду. Після цього терміну власник зобов'язаний поставити автомобіль на польський облік. Процедура включатиме обов’язкову перевірку машини польським діагностом та отримання місцевого свідоцтва.

Окрім реєстрації, законопроєкт вимагатиме оформлення страхового поліса у польських компаній. Це дозволить інтегрувати дані про транспортні засоби в загальнодержавну систему. Такий крок має забезпечити гарантовані виплати у разі аварій та полегшити роботу дорожніх служб.

Наразі документ перебуває на стадії консультацій, проте настрій уряду вказує на швидке прийняття змін. Реєстрація авто з-поза меж ЄС може передбачати сплату митних зборів. Деталі щодо вартості розмитнення стануть відомі після публікації фінальної версії закону.

Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Ігор Саджа
