Польша ужесточит правила для автомобилей с украинскими номерами

Технический осмотр автомобиля. Фото: wah.ua

Польское правительство планирует усилить контроль над автомобилями на иностранной регистрации. Министр инфраструктуры Дариуш Климчак анонсировал законопроект, который обяжет владельцев машин из Украины и стран вне ЕС ставить транспорт на учет. Основной причиной называют невозможность полноценно проверить техническое состояние и наличие страхования. Новые нормы должны повысить безопасность на дорогах Польши.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на vitrina.pl.

Новые требования

Действующие нормы Венской конвенции позволяют иностранцам пользоваться автомобилями без местной регистрации. Однако массовое появление авто из Украины после 2022 года изменило ситуацию и выявило пробелы в системе. Сейчас польские службы не имеют инструментов для проверки действительности техосмотров или иностранных страховых полисов.

Министр инфраструктуры подчеркнул, что государство не может игнорировать факторы, связанные с неконтролируемым состоянием большого количества машин. Министерство уже работает над уточнением международных норм в рамках законодательства.

Климчак подчеркнул необходимость механизмов, которые уравняют обязанности всех участников дорожного движения.

Годовой срок

Главным нововведением станет установление лимита использования иностранных номеров до 12 месяцев с момента въезда. После этого срока владелец обязан поставить автомобиль на польский учет. Процедура будет включать обязательную проверку машины польским диагностом и получение местного свидетельства.

Кроме регистрации, законопроект потребует оформления страхового полиса у польских компаний. Это позволит интегрировать данные о транспортных средствах в общегосударственную систему. Такой шаг должен обеспечить гарантированные выплаты в случае аварий и облегчить работу дорожных служб.

Сейчас документ находится на стадии консультаций, однако настроение правительства указывает на быстрое принятие изменений. Регистрация авто из-за пределов ЕС может предусматривать уплату таможенных пошлин. Детали относительно стоимости растаможки станут известны после публикации финальной версии закона.