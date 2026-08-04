Семь подержанных авто за 7000 долларов, которые опустошат кошелек владельца

BMW X5 E53 2005 года. Фото: biddershighway.com

Покупка солидного автомобиля премиум-класса за 7000 долларов кажется привлекательной идеей лишь до первого визита на СТО. Многие машины на вторичном рынке привлекают богатым оснащением и внешним видом, но скрывают сложные технические дефекты. Ремонт таких моделей часто обходится в половину их рыночной стоимости.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на канал AutoMess.

Стабильные расходы

На седьмом месте оказался Opel Insignia A с дизельным двигателем 2.0 CDTI, где изношенное кольцо маслоприемника за 200 грн приводит к нехватке масла и заклиниванию двигателя. Шестое место занимает Peugeot 308 с бензиновым двигателем 1.6 серии EP6, который растягивает цепь ГРМ до 80 000 км и расходует до 1,5 л масла на 1000 км. Пятое место занимает Volkswagen Passat B6 с двигателем 1.8 TSI, где неудачная поршневая группа приводит к капитальному ремонту стоимостью от 1500 долларов, а коробка DSG7 требует постоянных затрат.

Четвертое место занимает кроссовер Mazda CX-7 с турбодвигателем 2.3 DISI Turbo, который расходует от 18 до 25 л топлива на 100 км в городе. Из-за детонации и проседания форсунок в двигателе прогорают поршни, а капитальный ремонт обходится до 2000 долларов. Дополнительными проблемами являются износ турбины Q04, утечка масла из раздаточной коробки и низкая коррозионная стойкость кузова.

Тройка лидеров

На третьем месте оказался Nissan Murano Z50 с двигателем 3.5 V6 и вариатором Jatco. Плохое качество топлива разрушает катализаторы, пыль от которых засасывается в цилиндры, вызывая задиры и повышенный расход масла. Сам вариатор от легкого хэтчбека не выдерживает крутящего момента тяжелого кроссовера и сгорает от перегрева, требуя на ремонт около 1500 долларов.

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Второе место занимает Audi A6 C6 с двигателем 3.2 FSI и вариатором Multitronic, где четыре цепи ГРМ расположены сбоку от салонной перегородки, а их замена требует демонтажа двигателя стоимостью от 2000 долларов.

Возглавляет антирейтинг BMW X5 E53 с двигателем V8 N62, который потребляет до 30 л бензина на 100 км в городе, имеет проблемную пневмоподвеску, ломающиеся дверные ручки и постоянные утечки антифриза.

Ранее Новини.LIVE писали, почему украинские водители опасаются французских б/у авто. Большинство аргументов против этих машин основано на чужом опыте, старых форумах или воспоминаниях об автомобилях возрастом более 15–20 лет.

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