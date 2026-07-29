Рискованная покупка: названы самые проблемные детали б/у автомобилей

Автомастерская. Фото: techmangms.com

Двигатель остается главным источником проблем у подержанных машин. Об этом свидетельствует последнее исследование польской компании GetHelp.pl, посвященное частоте поломок. Эксперты подчеркивают, что перед покупкой подержанного автомобиля необходимо наиболее тщательно проверять именно силовой агрегат. Оценка текущего состояния без учета конструктивных недостатков конкретного мотора часто приводит к огромным затратам.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Autokult.

Распространенные поломки

Большинство обращений по гарантии касается серьезных повреждений двигателя, а именно подвижных элементов, таких как поршни, шатуны и коленчатый вал. На такие проблемы приходится 17,64% всех случаев. Второе место занял стремительный рост неисправностей очистки выхлопных газов с показателем 16,55%. Тройку замыкают дефекты системы охлаждения с долей 8,37%. За ними следуют проблемы с кондиционером (6,89%) и турбонаддувом (6,05%).

В то же время гибридные системы оказались самыми надежными: на них приходится лишь 0,64% обращений, а вероятность поломки составляет менее 16%. Наиболее рискованными являются бензиновые двигатели с ГБО, где вероятность неисправности достигает 58,1% из-за больших пробегов.

Дорогостоящий ремонт

Элементы, которые ломаются чаще всего, требуют наибольших финансовых затрат. Средний чек за устранение проблем с двигателем в отчетах составляет ощутимые суммы, а капитальный ремонт сложных агрегатов может опустошить кошелек владельца.

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