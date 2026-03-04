Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Как водители сами помогают обманывать себя на СТО

Как водители сами помогают обманывать себя на СТО

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 17:40
Почему водители сами помогают обманывать себя в автосервисе
В автосервисе. Коллаж: Новини.LIVE

Неосторожные высказывания при передаче автомобиля в ремонт часто становятся причиной необоснованного роста стоимости услуг. Определенные фразы сигнализируют недобросовестным работникам автосервиса о возможности навязать ненужные работы или использовать некачественные запчасти.

Об этом написал "Довідник водія".

Реклама
Читайте также:

Опасная откровенность

Признание водителя в отсутствии технических знаний становится прямым призывом для выдумывания мнимых неисправностей. Лучше четко описывать замеченные симптомы и требовать подробный письменный отчет по результатам проведенной профессиональной диагностики.

Заявления владельца авто о неограниченном бюджете дают возможность для замены вполне исправных деталей новыми без реальной необходимости. Контроль над расходами обеспечивает лишь предварительное согласование каждой позиции сметы в письменном виде перед началом любых манипуляций.

Также читайте:

Как СТО обманывает водителей при замене моторного масла

Механик объяснил, почему любой двигатель авто может работать годами

Контроль результата

Требование водителя любой ценой быстро вернуть машину из ремонта часто приводит к использованию самых дешевых запчастей или сомнительных временных решений. Такой подход провоцирует быструю повторную поломку и новые финансовые потери для владельца авто.

Если водитель говорит мастеру, что старые запчасти ему не нужны, это создает риск того, что запланированная операция вообще не состоится. Обязательное требование сложить демонтированные детали в багажник позволяет лично убедиться в фактическом выполнении задекларированных работ.

авто мошенничество автомобиль водители запчасти автосервис
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации