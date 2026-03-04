Чому водії самі допомагають обдурювати себе в автосервісі

В автосервісі. Колаж: Новини.LIVE

Необережні вислови під час передачі автомобіля в ремонт часто стають причиною необґрунтованого зростання вартості послуг. Певні фрази сигналізують недобросовісним працівникам автосервісу про можливість нав’язати непотрібні роботи або використати неякісні запчастини.

Про це написав "Довідник водія".

Реклама

Читайте також:

Небезпечна відвертість

Зізнання водія у відсутності технічних знань стає прямим закликом для вигадування уявних несправностей. Краще чітко описувати помічені симптоми та вимагати детальний письмовий звіт за результатами проведеної професійної діагностики.

Заяви власника авто про необмежений бюджет дають можливість для заміни цілком справних деталей новими без реальної потреби. Контроль за витратами забезпечує лише попереднє узгодження кожної позиції кошторису у письмовому вигляді перед початком будь-яких маніпуляцій.

Також читайте:

Як СТО обдурює водіїв під час заміни моторної оливи

Механік пояснив, чому будь-який двигун авто може працювати роками

Контроль результату

Вимога водія за будь-яку ціну швидко повернути машину з ремонту часто призводить до використання найдешевших запчастин або сумнівних тимчасових рішень. Такий підхід провокує швидку повторну поломку та нові фінансові втрати для власника авто.

Якщо водій каже майстру, що старі запчастини йому не потрібні, це створює ризик того, що запланована операція взагалі не відбудеться. Обов’язкова вимога скласти демонтовані деталі в багажник дозволяє особисто переконатися у фактичному виконанні задекларованих робіт.