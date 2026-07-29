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Головна Авто Які деталі вживаних авто виходять з ладу найчастіше

Які деталі вживаних авто виходять з ладу найчастіше

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 06:00
Ризикована покупка: названо найпроблемніші деталі вживаних авто
Автомайстерня. Фото: techmangms.com

Двигун залишається головним джерелом проблем вживаних автомобілів. Про це свідчить останнє дослідження щодо частоти поломок польської компанії GetHelp.pl. Експерти наголошують, що перед купівлею машини з пробігом необхідно найретельніше перевіряти саме силовий агрегат. Оцінка чинного стану без урахування конструктивних вад конкретного мотора часто призводить до величезних витрат.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autokult.

Популярні поломки

Найбільше звернень за гарантією стосується серйозних пошкоджень двигуна, а саме рухомих елементів на кшталт поршнів, шатунів та колінчастого вала. На такі проблеми припадає 17,64% усіх випадків. Друге місце посів стрімкий ріст аварій системи очищення вихлопних газів з показником 16,55%. Трійку замикає охолодження з часткою 8,37%. Слідом ідуть проблеми з кондиціонером (6,89%) та турбонаддувом (6,05%).

Водночас гібридні системи виявилися найнадійнішими: на них припадає лише 0,64% звернень, а ймовірність поломки становить менш як 16%. Найбільш ризикованими є бензинові мотори з ГБО, де ймовірність несправності сягає 58,1% через великі пробіги.

Дорогий ремонт

Елементи, які ламаються найчастіше, вимагають найбільших фінансових витрат. Середній чек за усунення проблем із мотором у звітах складає відчутні суми, а капітальний ремонт складних агрегатів може спустошити гаманець власника.

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Раніше Новини.LIVE писали, чому заводська гарантія не відповідає реальному ресурсу автозапчастин. Різниця криється у методах тестування виробників та суворій реальності сучасних доріг.

Також читайте, як водії самі допомагають обдурювати себе на СТО. Певні фрази сигналізують недобросовісним працівникам автосервісу про можливість нав’язати непотрібні роботи або використати неякісні запчастини.

ремонт авто проблеми дослідження автомобіль гібрид запчастини вживані авто ГБО
Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Ігор Саджа
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