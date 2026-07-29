Ризикована покупка: названо найпроблемніші деталі вживаних авто

Автомайстерня. Фото: techmangms.com

Двигун залишається головним джерелом проблем вживаних автомобілів. Про це свідчить останнє дослідження щодо частоти поломок польської компанії GetHelp.pl. Експерти наголошують, що перед купівлею машини з пробігом необхідно найретельніше перевіряти саме силовий агрегат. Оцінка чинного стану без урахування конструктивних вад конкретного мотора часто призводить до величезних витрат.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autokult.

Популярні поломки

Найбільше звернень за гарантією стосується серйозних пошкоджень двигуна, а саме рухомих елементів на кшталт поршнів, шатунів та колінчастого вала. На такі проблеми припадає 17,64% усіх випадків. Друге місце посів стрімкий ріст аварій системи очищення вихлопних газів з показником 16,55%. Трійку замикає охолодження з часткою 8,37%. Слідом ідуть проблеми з кондиціонером (6,89%) та турбонаддувом (6,05%).

Водночас гібридні системи виявилися найнадійнішими: на них припадає лише 0,64% звернень, а ймовірність поломки становить менш як 16%. Найбільш ризикованими є бензинові мотори з ГБО, де ймовірність несправності сягає 58,1% через великі пробіги.

Дорогий ремонт

Елементи, які ламаються найчастіше, вимагають найбільших фінансових витрат. Середній чек за усунення проблем із мотором у звітах складає відчутні суми, а капітальний ремонт складних агрегатів може спустошити гаманець власника.

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