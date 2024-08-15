ТОП-4 вживаних авто з найнадійнішими автоматичними трансмісіями

Вживані автомобілі. Фото: caranddriver.com

Для автомобілів з великим пробігом вартість ремонту автоматичної коробки суттєво вища у порівнянні з відновленням механічної. Тому при виборі вживаної машини варто звертати увагу на моделі з надійними автоматичними трансмісіями.

Про авто з довговічними та безвідмовними АКПП повідомив AmperCar.

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Ford Focus II (2004-2010)

Фото: wikipedia.org

Модель має надійну 4-ступеневу АКПП 4F27E. Трансмісію розроблено 1998 році, й вона досі вважається еталоном надійності. Коробка отримала просту та ефективну конструкцію — її можна ремонтувати навіть без зняття з автомобіля.

Ресурс АКПП перевищує 250 000 км пробігу, але за умови правильного обслуговування.

Kia Sportage III (2010-2014)

Фото: xezii.com

Авто отримало 6-ступеневу АКПП, яка здатна працювати без серйозних проблем до 170 000 км пробігу. Однак, електроніка трансмісії може почати збоїти приблизно на 100 000 км.

Land Rover Freelander (1997-2006)

Фото: wikipedia.org

Автомобіль працював з різними типами АКПП, які відрізняються довгим терміном служби. Головні умови для збереження автоматів — правильна експлуатація, зокрема уникнення агресивної їзди та регулярне обслуговування.

Перші ознаки зносу трансмісії проявляються у вигляді ривків під час перемикання передач або витоків оливи.

Mitsubishi Pajero

Фото: bringatrailer.com

Найвідомішими надійними коробками авто є 4-ступенева Aisin AW03-72L, яка встановлювалася на ранні моделі до 1994 року, та новіша 5-ступенева АКПП V5A51.

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