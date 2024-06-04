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Як правильно користуватися нейтральною передачею в авто з механікою та автоматом

4 червня 2024 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Як неправильне застосування нейтральної передачі може пошкодити коробку-автомат
Коробка передач. Фото: dubizzle.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Якщо перемкнути важіль на нейтральну передачу, обертання двигуна не буде передаватися на коробку та колеса — мотор працюватиме, але автомобіль не рухатиметься. Застосування цієї передачі суттєво відрізняється на машинах з механікою та з автоматом.

Про це написав РБК-Україна.

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Як нейтралка працює на авто з механічною коробкою

  • Під час зупинки на світлофорі, у заторі або в інших ситуаціях нейтральна передача при двигуні, що працює, допомагає уникнути непотрібного зносу зчеплення та гальм.
  • Якщо автомобіль штовхають або буксують, нейтралка допомагає уникнути пошкоджень трансмісії та спрощує процес руху.
  • При проблемах з гальмами нейтральна передача дозволить поступово знизити швидкість та з'їхати з дороги на узбіччя.
  • У разі ненавмисного прискорення нейтралка допоможе скинути швидкість та зупинитись безпечно.

Чого слід уникати на машині з автоматичною коробкою

  • Не можна застосовувати нейтралку для їзди накатом з метою економії палива або ж при зупинці на світлофорі. Адже в у таких випадках трансмісія суттєво перегріватиметься та може вийти з ладу.
  • Нейтральна передача в АКПП переводить оливну помпу та інші важливі механізми в режим спокою — у цьому стані агрегати авто не повинні працювати, інакше коробка може вийти з ладу.

Нейтралку в авто з АКПП використовується лише для пасивного пересування машини — буксування або штовхання.

Раніше ми писали про головні недоліки механічної коробки передач. Також експерти називали типові помилки, через які водії псують коробку передач авто.

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