Як неправильне застосування нейтральної передачі може пошкодити коробку-автомат

Як правильно користуватися нейтральною передачею в авто з механікою та автоматом
4 червня 2024 06:45
Коробка передач. Фото: dubizzle.com
Якщо перемкнути важіль на нейтральну передачу, обертання двигуна не буде передаватися на коробку та колеса — мотор працюватиме, але автомобіль не рухатиметься. Застосування цієї передачі суттєво відрізняється на машинах з механікою та з автоматом.
Про це написав РБК-Україна.
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Як нейтралка працює на авто з механічною коробкою
- Під час зупинки на світлофорі, у заторі або в інших ситуаціях нейтральна передача при двигуні, що працює, допомагає уникнути непотрібного зносу зчеплення та гальм.
- Якщо автомобіль штовхають або буксують, нейтралка допомагає уникнути пошкоджень трансмісії та спрощує процес руху.
- При проблемах з гальмами нейтральна передача дозволить поступово знизити швидкість та з'їхати з дороги на узбіччя.
- У разі ненавмисного прискорення нейтралка допоможе скинути швидкість та зупинитись безпечно.
Чого слід уникати на машині з автоматичною коробкою
- Не можна застосовувати нейтралку для їзди накатом з метою економії палива або ж при зупинці на світлофорі. Адже в у таких випадках трансмісія суттєво перегріватиметься та може вийти з ладу.
- Нейтральна передача в АКПП переводить оливну помпу та інші важливі механізми в режим спокою — у цьому стані агрегати авто не повинні працювати, інакше коробка може вийти з ладу.
Нейтралку в авто з АКПП використовується лише для пасивного пересування машини — буксування або штовхання.
Раніше ми писали про головні недоліки механічної коробки передач. Також експерти називали типові помилки, через які водії псують коробку передач авто.
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