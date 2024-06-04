Як неправильне застосування нейтральної передачі може пошкодити коробку-автомат

Коробка передач. Фото: dubizzle.com

Якщо перемкнути важіль на нейтральну передачу, обертання двигуна не буде передаватися на коробку та колеса — мотор працюватиме, але автомобіль не рухатиметься. Застосування цієї передачі суттєво відрізняється на машинах з механікою та з автоматом.

Про це написав РБК-Україна.

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Як нейтралка працює на авто з механічною коробкою

Під час зупинки на світлофорі, у заторі або в інших ситуаціях нейтральна передача при двигуні, що працює, допомагає уникнути непотрібного зносу зчеплення та гальм.

Якщо автомобіль штовхають або буксують, нейтралка допомагає уникнути пошкоджень трансмісії та спрощує процес руху.

При проблемах з гальмами нейтральна передача дозволить поступово знизити швидкість та з'їхати з дороги на узбіччя.

У разі ненавмисного прискорення нейтралка допоможе скинути швидкість та зупинитись безпечно.

Чого слід уникати на машині з автоматичною коробкою

Не можна застосовувати нейтралку для їзди накатом з метою економії палива або ж при зупинці на світлофорі. Адже в у таких випадках трансмісія суттєво перегріватиметься та може вийти з ладу.

Нейтральна передача в АКПП переводить оливну помпу та інші важливі механізми в режим спокою — у цьому стані агрегати авто не повинні працювати, інакше коробка може вийти з ладу.

Нейтралку в авто з АКПП використовується лише для пасивного пересування машини — буксування або штовхання.

Раніше ми писали про головні недоліки механічної коробки передач. Також експерти називали типові помилки, через які водії псують коробку передач авто.