Как неправильное применение нейтральной передачи может повредить коробку-автомат

Коробка передач. Фото: dubizzle.com

Если переключить рычаг на нейтральную передачу, вращение двигателя не передается на коробку и колеса — мотор будет работать, но автомобиль не будет двигаться. Применение этой передачи существенно отличается на машинах с механикой и автоматом.

Об этом написал РБК-Украина.

Читайте также:

Как нейтралка работает на авто с механической коробкой

При остановке на светофоре, в пробке или в других ситуациях нейтральная передача при работающем двигателе помогает избежать ненужного износа сцепления и тормозов.

Если автомобиль толкают или буксуют, нейтралка помогает избежать повреждений трансмиссии и упрощает процесс движения.

При проблемах с тормозами нейтральная передача позволит постепенно снизить скорость и съехать с дороги на обочину.

При непреднамеренном ускорении нейтралка поможет сбросить скорость и остановиться безопасно.

Чего следует избегать на машине с автоматической коробкой

Нельзя применять нейтралку для езды накатом с целью экономии топлива или при остановке на светофоре. Ведь в таких случаях трансмиссия будет существенно перегреваться и может выйти из строя.

Нейтральная передача в АКПП переводит масляный насос и другие важные механизмы в режим покоя — в этом состоянии агрегаты авто не должны работать, иначе коробка может выйти из строя.

Нейтралка в авто с АКПП используется только для пассивного передвижения машины — буксовки или толкания.

Ранее мы писали о главных недостатках механической коробки передач. Также эксперты называли типичные ошибки, из-за которых водители портят коробку передач авто.