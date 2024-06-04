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Как правильно пользоваться нейтральной передачей в авто с механикой и автоматом

4 июня 2024 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Как неправильное применение нейтральной передачи может повредить коробку-автомат
Коробка передач. Фото: dubizzle.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Если переключить рычаг на нейтральную передачу, вращение двигателя не передается на коробку и колеса — мотор будет работать, но автомобиль не будет двигаться. Применение этой передачи существенно отличается на машинах с механикой и автоматом.

Об этом написал РБК-Украина.

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Как нейтралка работает на авто с механической коробкой

  • При остановке на светофоре, в пробке или в других ситуациях нейтральная передача при работающем двигателе помогает избежать ненужного износа сцепления и тормозов.
  • Если автомобиль толкают или буксуют, нейтралка помогает избежать повреждений трансмиссии и упрощает процесс движения.
  • При проблемах с тормозами нейтральная передача позволит постепенно снизить скорость и съехать с дороги на обочину.
  • При непреднамеренном ускорении нейтралка поможет сбросить скорость и остановиться безопасно.

Чего следует избегать на машине с автоматической коробкой

  • Нельзя применять нейтралку для езды накатом с целью экономии топлива или при остановке на светофоре. Ведь в таких случаях трансмиссия будет существенно перегреваться и может выйти из строя.
  • Нейтральная передача в АКПП переводит масляный насос и другие важные механизмы в режим покоя — в этом состоянии агрегаты авто не должны работать, иначе коробка может выйти из строя.

Нейтралка в авто с АКПП используется только для пассивного передвижения машины — буксовки или толкания.

Ранее мы писали о главных недостатках механической коробки передач. Также эксперты называли типичные ошибки, из-за которых водители портят коробку передач авто.

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