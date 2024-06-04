Как неправильное применение нейтральной передачи может повредить коробку-автомат

Как правильно пользоваться нейтральной передачей в авто с механикой и автоматом
4 июня 2024 06:45
Коробка передач. Фото: dubizzle.com
Если переключить рычаг на нейтральную передачу, вращение двигателя не передается на коробку и колеса — мотор будет работать, но автомобиль не будет двигаться. Применение этой передачи существенно отличается на машинах с механикой и автоматом.
Об этом написал РБК-Украина.
Читайте также:
Как нейтралка работает на авто с механической коробкой
- При остановке на светофоре, в пробке или в других ситуациях нейтральная передача при работающем двигателе помогает избежать ненужного износа сцепления и тормозов.
- Если автомобиль толкают или буксуют, нейтралка помогает избежать повреждений трансмиссии и упрощает процесс движения.
- При проблемах с тормозами нейтральная передача позволит постепенно снизить скорость и съехать с дороги на обочину.
- При непреднамеренном ускорении нейтралка поможет сбросить скорость и остановиться безопасно.
Чего следует избегать на машине с автоматической коробкой
- Нельзя применять нейтралку для езды накатом с целью экономии топлива или при остановке на светофоре. Ведь в таких случаях трансмиссия будет существенно перегреваться и может выйти из строя.
- Нейтральная передача в АКПП переводит масляный насос и другие важные механизмы в режим покоя — в этом состоянии агрегаты авто не должны работать, иначе коробка может выйти из строя.
Нейтралка в авто с АКПП используется только для пассивного передвижения машины — буксовки или толкания.
Ранее мы писали о главных недостатках механической коробки передач. Также эксперты называли типичные ошибки, из-за которых водители портят коробку передач авто.
Читайте Новини.LIVE!