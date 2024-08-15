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Подержанные авто с надежными автоматическими коробками передач — выбор механиков

15 августа 2024 17:40
Святослав Мотюженко - Редактор
ТОП-4 подержанных авто с самыми надежными автоматическими трансмиссиями
Подержанные автомобили. Фото: caranddriver.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Для автомобилей с большим пробегом стоимость ремонта автоматической коробки существенно выше по сравнению с восстановлением механической. Поэтому при выборе подержанной машины стоит обращать внимание на модели с надежными автоматическими трансмиссиями.

Об авто с долговечными и безотказными АКПП сообщил AmperCar.

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Ford Focus II (2004-2010)

Б/у авто с надежными автоматическими коробками передач — выбор механиков - фото 1
Фото: wikipedia.org

Модель имеет надежную 4-ступенчатую АКПП 4F27E. Трансмиссия разработана в 1998 году и до сих пор считается эталоном надежности. Коробка получила простую и эффективную конструкцию — ее можно ремонтировать даже без снятия с автомобиля.

Ресурс АКПП превышает 250 000 км пробега, но при правильном обслуживании.

Kia Sportage III (2010-2014)

Б/у авто с надежными автоматическими коробками передач — выбор механиков - фото 2
Фото: xezii.com

Автомобиль получил 6-ступенчатую АКПП, которая способна работать без серьезных проблем до 170 000 км пробега. Однако электроника трансмиссии может начать сбоить примерно на 100 000 км.

Land Rover Freelander (1997-2006)

Б/у авто с надежными автоматическими коробками передач — выбор механиков - фото 3
Фото: wikipedia.org

Автомобиль работал с разными типами АКПП, отличающимися долгим сроком службы. Главные условия для сохранения автоматов — правильная эксплуатация, в частности, избегание агрессивной езды и регулярное обслуживание.

Первые признаки износа трансмиссии проявляются в виде рывков при переключении передач или протечек масла.

Mitsubishi Pajero

Б/у авто с надежными автоматическими коробками передач — выбор механиков - фото 4
Фото: bringatrailer.com

Самыми известными надежными коробками авто являются 4-ступенчатая Aisin AW03-72L, которая устанавливалась на ранние модели до 1994 года, и более новая 5-ступенчатая АКПП V5A51.

Ранее мы писали, как правильно пользоваться нейтральной передачей в авто с механикой и автоматом. Также рассказывали, что делать водителю, когда рычаг АКПП застрял в режиме парковки.

авто Ford Mitsubishi советы автомобиль

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