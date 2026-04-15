Вживані авто з дуже проблемними коробками передач

Nissan Pathfinder 2013 року. Фото: caranddriver.com

Під час купівлі вживаного автомобіля варто звернути особливу увагу на тип встановленої трансмісії. Деякі популярні моделі мають конструктивні дефекти коробок передач, що перетворюють їх на небезпечні пастки для нових власників. Розуміння технічних ризиків допоможе уникнути дорогого ремонту та раптових поломок прямо посеред дороги на швидкості.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

Проблемний PowerShift

Моделі Ford Focus 2012–2016 років та Fiesta 2011–2015 років стали об’єктами численних скарг через автоматичну коробку передач DPS6. Ця трансмісія, відома як PowerShift, характеризується проковзуванням, різкими поштовхами та смиканням під час руху. Головним винуватцем несправностей зазвичай є модуль керування, який не завжди вдавалося налагодити навіть за допомогою неодноразового оновлення програмного забезпечення.

Через системний характер дефектів виробник пішов на виплату компенсацій у розмірі 50 доларів за кожен невдалий ремонт після третього візиту до сервісу. Важливо зазначити, що ці негаразди стосуються лише автоматичних версій, тоді як варіанти з механічною коробкою передач залишаються цілком безпечними. Кожна четверта Fiesta оснащена саме механікою.

Варіаторні ризики

Седани Nissan Sentra та Altima періоду 2013–2017 років комплектувалися варіаторами Xtronic, які часто демонстрували нестабільну роботу. Агрегати під внутрішнім кодом RE0F11A страждали від сильних вібрацій та ривків, що змусило компанію офіційно розширювати гарантійні зобов’язання. У багатьох випадках єдиним способом відновлення працездатності авто ставала повна заміна дорогого вузла коштом виробника.

Кросовер Nissan Pathfinder 2013 року відзначився іншою критичною вразливістю системи охолодження оливи трансмісії. Через неякісне кріплення шланг міг від’єднатися від охолоджувача, що спричиняло миттєвий витік мастила та вихід коробки з ладу прямо під час руху. На відміну від хронічних вад варіаторів у седанах, цю проблему зазвичай усували шляхом встановлення надійнішого механічного затискача за програмою відкликання.

Електронні збої

Jeep Cherokee та Chrysler 200 середини десятиліття отримали складні 9-ступеневі автоматичні коробки передач з вразливою проводкою. Через неякісне обтискання контактів у джгуті дротів трансмісія могла раптово переходити в нейтральне положення без жодного попередження. Така поведінка електроніки створює загрозу під час виконання обгонів або інтенсивного руху на швидкісних магістралях.

Мінівен Honda Odyssey 2002–2004 років демонструє схильність до критичного перегріву внутрішніх деталей трансмісії. Руйнування зубів шестерень через надмірну температуру могло спричинити раптове блокування коліс навіть на великій швидкості. Цей дефект змусив виробника впроваджувати масові програми відкликання для встановлення додаткових систем масляного охолодження та заміни пошкоджених механізмів.

