Подержанные авто с очень проблемными коробками передач
При покупке подержанного автомобиля стоит обратить особое внимание на тип установленной трансмиссии. Некоторые популярные модели имеют конструктивные дефекты коробок передач, превращающие их в опасные ловушки для новых владельцев. Понимание технических рисков поможет избежать дорогостоящего ремонта и внезапных поломок прямо посреди дороги на скорости.
Проблемный PowerShift
Модели Ford Focus 2012-2016 годов и Fiesta 2011-2015 годов стали объектами многочисленных жалоб из-за автоматической коробки передач DPS6. Эта трансмиссия, известная как PowerShift, характеризуется проскальзыванием, резкими толчками и дерганьем во время движения. Главным виновником неисправностей обычно является модуль управления, который не всегда удавалось отладить даже с помощью неоднократного обновления программного обеспечения.
Из-за системного характера дефектов производитель пошел на выплату компенсаций в размере 50 долларов за каждый неудачный ремонт после третьего визита в сервис. Важно отметить, что эти проблемы касаются только автоматических версий, тогда как варианты с механической коробкой передач остаются вполне безопасными. Каждая четвертая Fiesta оснащена именно механикой.
Вариаторные риски
Седаны Nissan Sentra и Altima периода 2013-2017 годов комплектовались вариаторами Xtronic, которые часто демонстрировали нестабильную работу. Агрегаты под внутренним кодом RE0F11A страдали от сильных вибраций и рывков, что заставило компанию официально расширять гарантийные обязательства. Во многих случаях единственным способом восстановления работоспособности авто становилась полная замена дорогостоящего узла за счет производителя.
Кроссовер Nissan Pathfinder 2013 года отличился другой критической уязвимостью системы охлаждения масла трансмиссии. Из-за некачественного крепления шланг мог отсоединиться от охладителя, что приводило к мгновенной утечке масла и выходу коробки из строя прямо во время движения. В отличие от хронических недостатков вариаторов в седанах, эту проблему обычно устраняли путем установки более надежного механического зажима по программе отзыва.
Электронные сбои
Jeep Cherokee и Chrysler 200 середины десятилетия получили сложные 9-ступенчатые автоматические коробки передач с уязвимой проводкой. Из-за некачественного обжатия контактов в жгуте проводов трансмиссия могла внезапно переходить в нейтральное положение без всякого предупреждения. Такое поведение электроники создает угрозу при выполнении обгонов или интенсивном движении на скоростных магистралях.
Минивэн Honda Odyssey 2002-2004 годов демонстрирует склонность к критическому перегреву внутренних деталей трансмиссии. Разрушение зубьев шестерен из-за чрезмерной температуры могло вызвать внезапную блокировку колес даже на большой скорости. Этот дефект заставил производителя внедрять массовые программы отзыва для установки дополнительных систем масляного охлаждения и замены поврежденных механизмов.
Ранее Новини.LIVE писали о самых надежных автоматических коробках передач на подержанных машинах. Узнайте о преимуществах Aisin AW TF-80SC, Toyota A340/A750, ZF 6HP26/8HP, Honda 5AT/6AT и Mercedes 722.6.
Также читайте, какая роботизированная коробка передач лучше: с сухим или мокрым сцеплением. Выбор между ними зависит от стиля вождения и условий эксплуатации.
