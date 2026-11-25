Nissan Qashqai 2012 року. Фото: netcarshow.com

Вибір авто з пробігом у межах від 5000 до 15 000 доларів залежить від вимог до віку та технічного оснащення. Кожні додаткові 5000 суттєво омолоджують транспорт, зменшують показники одометра та відкривають доступ до сучасніших трансмісій. Експерти вивчили оголошення, щоб показати реальну картину пропозицій. При цьому ціни відображають очікування продавців і можуть відрізнятися від фінальних сум угод.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

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Бюджетний сегмент

У діапазоні 4000-5000 доларів основу пропозиції становлять старші європейські моделі приблизно 2006 року випуску з пробігом понад 250 000 км. Механічну коробку передач тут мають 75,3% машин, автоматичні трансмісії трапляються лише у 19,6% випадків, а повний привід мають 4,9% авто. За типом пального лідирують бензинові версії з часткою 42%, далі йдуть дизелі з показником 28,8% та машини з газобалонним обладнанням на рівні 25,8%.

Найбільше оголошень у цій категорії припадає на Volkswagen Golf 2002 року з середньою ціною 4500 доларів та пробігом 256 000 км, де переважає версія Golf IV 1.6 на механіці. Трохи молодша Opel Astra H 2007 року з пробігом 254 000 км теж популярна, а за старіший Volkswagen Passat B5+ просять у середньому 4500 доларів при пробігу 300 000 км.

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Також часто розглядають Skoda Octavia Tour 2005 року за 4600 доларів з пробігом 280 000 км або компактнішу Skoda Fabia 2008 року, яка в середньому наїздила 227 000 км. Іноді у цьому бюджеті трапляються преміальні моделі на кшталт Audi A6 2001 року з пробігом близько 342 000 км. Проте фахівці застерігають: дешева купівля старого бізнес-класу неминуче обертається високими витратами на подальший ремонт.

Середній клас

Перехід до бюджету 9000-10 000 доларів омолоджує автомобіль у середньому на шість років до 2012 року, хоча пробіг скорочується лише на 28 000 км. Частка автоматичних коробок, роботів і варіаторів у цьому сегменті зростає до 61,6%, повний привід мають 24,5% машин, а першість серед пального перехоплюють дизелі з показником 42,4%. Наймасовішою моделлю тут є дизельний Volkswagen Passat B7 2012 року з автоматом за 9500 доларів та пробігом 251 000 км. Також є Skoda Octavia A5 FL того ж року на механіці з пробігом 250 000 км.

За ті самі 9500 доларів можна придбати значно свіжіший Volkswagen Golf VII 2014 року з пробігом 216 000 км або американський седан Ford Fusion 2014 року на 200 000 км з бензиновим мотором 2 л. Якщо ж потрібен кросовер, популярним вибором стає Nissan Qashqai 2010 року за 9600 доларів з середнім пробігом 226 000 км.

Вищий рівень

У межах 14 000-15 000 доларів середній вік транспорту зміщується до 2015 року, а пробіг зменшується ще на 48 000 км порівняно з попередньою категорією. Автоматична трансмісія тут стає майже стандартною з часткою 85,8%, повний привід мають 44,2% авто, а бензинові двигуни знову виходять на перше місце з результатом 50,5%.

Серед масових моделей лідирує передньопривідний дизельний Volkswagen Passat B8 2016 року із середньою ціною 14 500 доларів та пробігом 226 000 км. За аналогічну суму покупці активно обирають повнопривідний кросовер Nissan Rogue 2017 року з бензиновим мотором 2,5 л, варіатором і пробігом на рівні 143 000 км. Під час купівлі таких машин зі США радять обов'язково перевіряти VIN-код, характер попередніх пошкоджень та якість відновлення.

Цей бюджет також відкриває двері у преміумсегмент, де за 15 000 доларів пропонують BMW 5 Series F10 2013 року з пробігом 221 000 км або кросовер Audi Q5 2014 року з показником 204 000 км. Альтернативою виступає седан BMW 3 Series F30 2014 року, який у середньому встиг проїхати 174 000 км.

Електромобілі та гібриди в усіх трьох цінових категоріях залишаються у меншості й займають від 0,7% у найдешевшому сегменті до 7,2% біля позначки 15 000 доларів. Популярність моделей Volkswagen та Skoda підтверджує й статистика сервісних центрів, адже з початку року до 29 вересня 2026 року в Україні переоформили 22 132 Passat, 20 169 Octavia та 18 525 Golf.

Раніше Новини.LIVE писали про найпопулярніші автомобілі з пробігом в Україні у 2026 році. Очолила список німецька модель, яка уже кілька років поспіль залишається фаворитом місцевих водіїв.

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