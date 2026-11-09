Автомобілі на аукціонному майданчику в США. Фото: jtsmotors.net

Низька ставка на аукціонах в США не завжди гарантує підсумкову економію коштів під час купівлі авто. Машини після пожежі чи затоплення, електромобілі з ризиком пошкодження батареї, а також лоти з проблемними документами можуть перетворити купівлю на суцільні збитки. Бажана різниця між аукціонною ціною та вартістю аналога на українському ринку швидко зникає через приховані ремонти й складну логістику. Фахівці радять відсіювати ризиковані варіанти ще до початку торгів, аби не заморожувати фінанси на тривалі місяці.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

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Пошкоджені машини

Автомобілі з позначками Fire, Burn або Flood несуть у собі занадто багато невідомих факторів для покупця. Висока температура під час пожежі пошкоджує не лише кузовні деталі, а й псує приховану проводку, електронні блоки керування, пластикові елементи та ущільнювачі. До того ж фактичний стан обгорілої машини суттєво ускладнює її завантаження й може стати причиною відмови морського перевізника.

Із затопленими машинами ситуація виглядає ще складнішою, адже корозія блоків проявляється згодом. Навіть якщо висушений автомобіль запускається, контакт з водою викликає збої в електроніці через певний час експлуатації. Будь-які розбіжності щодо затоплення у звітах Carfax чи AutoCheck відносно опису аукціону мають стати вагомою причиною для негайної відмови від ставки.

Купівля електрокарів або гібридів з позначкою Undercarriage вимагає максимальної обережності. Сильний удар знизу здатний деформувати корпус або внутрішні елементи дорогої тягової батареї. Невизначеність щодо стану акумулятора унеможливлює точний розрахунок вартості ремонту до початку торгів. Окрему небезпеку становлять літієві батареї після контакту з солоною водою, адже перевізники часто відмовляються транспортувати такі авто з міркувань безпеки.

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Юридичні ризики

Позначки Theft Recovery означають викрадення, але повернуте авто, що вимагає ретельної перевірки документів перед покупкою. Важливо переконатися у відсутності активних обтяжень та перевірити відповідність VIN-номера через бази даних.

Значно більшу небезпеку становить наявність документа MV-907A або позначки LIEN, яка означає чинну заставу. Без письмового дозволу заставотримача вивезти таку машину з країни буде неможливо, що призведе до додаткових витрат за зберігання на майданчику.

Географічне розташування лота також безпосередньо впливає на кінцевий бюджет покупки. Машини з Гаваїв здаються дешевшими, але доставка до материкової частини США та подальший фрахт повністю з'їдають вигоду. До того ж окремі логістичні програми взагалі не приймають гібриди та електрокари з острівних майданчиків.

Канадські аукціони Copart Canada та Impact передбачають суворі зобов'язання одразу після виграшу лота. Спроба відмовитися від виграної машини після вивчення документів закінчиться штрафними комісіями та витратами на повторний продаж. У лотах ICBC покупцеві доводиться самостійно організовувати та оплачувати завантаження неходових машин, що також збільшує кошторис.

Реальні розрахунки

Головна помилка покупців полягає у порівнянні аукціонної ставки з ринковою ціною готового авто в Україні. Наприклад, кросовер Volkswagen Tiguan 2019 року з мотором 2 л виграли на аукціоні за 4350 доларів при середній ціні аналога в Україні 17 300 доларів. Різниця на старті колосальна, проте вона не є чистою економією.

До початкової ціни додаються аукціонний збір, доставка до кордону та страховка у розмірі близько 3000 доларів, що формує митну вартість 7350 доларів. Розмитнення автомобіля додає 3180 доларів, а збір до Пенсійного фонду та первинна реєстрація вимагають ще 220 доларів. Отож машина обходиться у 10 750 доларів, залишаючи умовний запас у 6550 доларів. З цієї суми необхідно покрити відновлювальний ремонт, послуги брокера, сертифікацію та закласти резерв на непередбачувані роботи. Тому рішення про купівлю має ухвалюватися лише після повного підрахунку всіх супутніх витрат.

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