Автомобили на аукционной площадке в США. Фото: jtsmotors.net

Низкая цена на аукционах в США не всегда гарантирует итоговую экономию средств при покупке автомобиля. Машины, пострадавшие от пожара или затопления, электромобили с риском повреждения аккумулятора, а также лоты с проблемными документами могут превратить покупку в сплошные убытки. Желаемая разница между аукционной ценой и стоимостью аналога на украинском рынке быстро исчезает из-за скрытых ремонтов и сложной логистики. Специалисты советуют отсеивать рискованные варианты еще до начала торгов, чтобы не замораживать финансы на долгие месяцы.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Институт исследований авторынка.

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Поврежденные машины

Автомобили с пометками Fire, Burn или Flood таят в себе слишком много неизвестных факторов для покупателя. Высокая температура во время пожара повреждает не только кузовные детали, но и портит скрытую проводку, электронные блоки управления, пластиковые элементы и уплотнители. К тому же фактическое состояние обгоревшего автомобиля существенно затрудняет его погрузку и может стать причиной отказа морского перевозчика.

С затопленными автомобилями ситуация выглядит ещё сложнее, ведь коррозия деталей проявляется со временем. Даже если высушенный автомобиль заводится, контакт с водой вызывает сбои в электронике через определенное время эксплуатации. Любые расхождения относительно затопления в отчетах Carfax или AutoCheck по сравнению с описанием на аукционе должны стать весомой причиной для немедленного отказа от ставки.

Покупка электромобилей или гибридов с пометкой Undercarriage требует максимальной осторожности. Сильный удар снизу способен деформировать корпус или внутренние элементы дорогостоящей тяговой батареи. Неопределенность относительно состояния аккумулятора делает невозможным точный расчет стоимости ремонта до начала торгов. Отдельную опасность представляют литиевые батареи после контакта с соленой водой, ведь перевозчики часто отказываются транспортировать такие автомобили из соображений безопасности.

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Юридические риски

Отметки Theft Recovery означают угон, но возвращённый автомобиль, что требует тщательной проверки документов перед покупкой. Важно убедиться в отсутствии активных обременений и проверить соответствие VIN-номера через базы данных.

Гораздо большую опасность представляет наличие документа MV-907A или отметки LIEN, означающей действующий залог. Без письменного разрешения залогодержателя вывезти такую машину из страны будет невозможно, что приведет к дополнительным расходам на хранение на площадке.

Географическое расположение лота также напрямую влияет на итоговую стоимость покупки. Автомобили с Гавайев кажутся дешевле, но доставка на материковую часть США и последующий фрахт полностью съедают выгоду. К тому же отдельные логистические программы вообще не принимают гибриды и электромобили с островных площадок.

Канадские аукционы Copart Canada и Impact предусматривают строгие обязательства сразу после выигрыша лота. Попытка отказаться от выигранного автомобиля после изучения документов обернется штрафными комиссиями и расходами на повторную продажу. В лотах ICBC покупателю приходится самостоятельно организовывать и оплачивать погрузку неходовых автомобилей, что также увеличивает смету.

Реальные расчеты

Главная ошибка покупателей заключается в сравнении аукционной ставки с рыночной ценой готового автомобиля в Украине. Например, кроссовер Volkswagen Tiguan 2019 года с двигателем объемом 2 л выиграли на аукционе за 4350 долларов при средней цене аналога в Украине 17 300 долларов. Разница на старте колоссальная, однако она не является чистой экономией.

К начальной цене добавляются аукционный сбор, доставка до границы и страховка в размере около 3000 долларов, что формирует таможенную стоимость в 7350 долларов. Растаможивание автомобиля добавляет 3180 долларов, а сбор в Пенсионный фонд и первичная регистрация требуют еще 220 долларов. Таким образом, машина обходится в 10 750 долларов, оставляя условный запас в 6550 долларов. Из этой суммы необходимо покрыть восстановительный ремонт, услуги брокера, сертификацию и заложить резерв на непредвиденные работы. Поэтому решение о покупке должно приниматься только после полного подсчета всех сопутствующих расходов.

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