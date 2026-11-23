Volkswagen Passat 2015 року. Фото: caranddriver.com

У 2026 році в Україні найкраще продавалися вживані автомобілі, які вже добре вивчили місцеві майстри та на які легко знайти запчастини. До рейтингу фахівця з автопідбору потрапили практичні сімейні кросовери, економічні дизельні універсали та популярні корейські електрокари. Очолила список німецька модель, яка уже кілька років поспіль залишається фаворитом українських водіїв.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Юра Горячий".

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Популярні кросовери

Серед компактних та середньорозмірних паркетників активно купують Volkswagen Tiguan другого покоління (2017–2018). Понад 80% таких машин прибули зі США, мають подовжений кузов, місткий багажник та доопрацьований 2-літровий бензиновий мотор у парі з класичним 8-ступеневим автоматом Aisin. Європейські версії з дволітровим дизелем та роботом DSG також легко знаходять нових власників.

Часто замовляють японські кросовери Mazda CX-5 та CX-30 (2018–2020) з бензиновими атмосферниками об'ємом 2 та 2,5 л, а також Honda CR-V четвертої та п'ятої генерацій з надійним мотором 2,4 л. Ці моделі цінують за ланцюговий привід ГРМ та витривалі трансмісії. Передньопривідний Peugeot 3008 другого покоління з дизелями 1,6 та 2 л і класичним автоматом цінують за яскравий дизайн та високий кліренс.

У преміальному сегменті замість звичних BMW X3 та Audi Q5 обирають Volvo XC60 2018 року. Найчастіше замовляють бензинові версії T5 на 250 к.с. та T6 на 320 к.с. з 8-ступеневим автоматом. Вони вирізняються високою безпекою та стійким до корозії кузовом.

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Серед електричних моделей беруть кросовери Hyundai Kona та Kia Niro, які залишалися актуальними навіть під час відключень світла. Вони мають витривалу підвіску та батареї з низьким рівнем деградації. Компактнішу Kona частіше купують для міста, а просторіший Niro беруть для сімейних подорожей.

Седани та універсали

Водії, яким потрібен просторий легковий автомобіль для щоденних поїздок і далеких подорожей, обирають Skoda Octavia четвертого покоління (2021–2023). Версії у кузовах ліфтбек та універсал з 2-літровим дизелем і коробкою DSG купують через низьку витрату пального, хорошу шумоізоляцію та багаті комплектації з матричною оптикою і масажними сидіннями.

Універсал високої прохідності Subaru Outback п'ятого покоління (2017–2018) шукають заради надійного атмосферного двигуна об'ємом 2,5 л, фірмового повного приводу, витривалого варіатора та кліренсу понад 20 см.

У сегменті преміальних седанів популярний Audi A4 у кузові B9. У цьому поколінні інженери усунули більшість слабких місць бензинових агрегатів і оновили салон.

Абсолютний фаворит

Лідером за кількістю замовлень у 2026 році став Volkswagen Passat у кузові B8 (2015–2016). Модель суттєво випередила попередників за стійкістю кузова до корозії та запасом простору в салоні. Найчастіше замовляють модифікацію з 2-літровим дизельним двигуном потужністю 150 к.с. та модернізованою коробкою DSG.

Водії купують цей універсал за помірну витрату пального, високий рівень комфорту на трасі та доступність запчастин в Україні. Завдяки практичності та ліквідності автомобіль однаково добре підходить для різних категорій водіїв.

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