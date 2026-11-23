Найпопулярніші автомобілі з пробігом в Україні у 2026 році
У 2026 році в Україні найкраще продавалися вживані автомобілі, які вже добре вивчили місцеві майстри та на які легко знайти запчастини. До рейтингу фахівця з автопідбору потрапили практичні сімейні кросовери, економічні дизельні універсали та популярні корейські електрокари. Очолила список німецька модель, яка уже кілька років поспіль залишається фаворитом українських водіїв.
Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Юра Горячий".
Популярні кросовери
Серед компактних та середньорозмірних паркетників активно купують Volkswagen Tiguan другого покоління (2017–2018). Понад 80% таких машин прибули зі США, мають подовжений кузов, місткий багажник та доопрацьований 2-літровий бензиновий мотор у парі з класичним 8-ступеневим автоматом Aisin. Європейські версії з дволітровим дизелем та роботом DSG також легко знаходять нових власників.
Часто замовляють японські кросовери Mazda CX-5 та CX-30 (2018–2020) з бензиновими атмосферниками об'ємом 2 та 2,5 л, а також Honda CR-V четвертої та п'ятої генерацій з надійним мотором 2,4 л. Ці моделі цінують за ланцюговий привід ГРМ та витривалі трансмісії. Передньопривідний Peugeot 3008 другого покоління з дизелями 1,6 та 2 л і класичним автоматом цінують за яскравий дизайн та високий кліренс.
У преміальному сегменті замість звичних BMW X3 та Audi Q5 обирають Volvo XC60 2018 року. Найчастіше замовляють бензинові версії T5 на 250 к.с. та T6 на 320 к.с. з 8-ступеневим автоматом. Вони вирізняються високою безпекою та стійким до корозії кузовом.
Серед електричних моделей беруть кросовери Hyundai Kona та Kia Niro, які залишалися актуальними навіть під час відключень світла. Вони мають витривалу підвіску та батареї з низьким рівнем деградації. Компактнішу Kona частіше купують для міста, а просторіший Niro беруть для сімейних подорожей.
Седани та універсали
Водії, яким потрібен просторий легковий автомобіль для щоденних поїздок і далеких подорожей, обирають Skoda Octavia четвертого покоління (2021–2023). Версії у кузовах ліфтбек та універсал з 2-літровим дизелем і коробкою DSG купують через низьку витрату пального, хорошу шумоізоляцію та багаті комплектації з матричною оптикою і масажними сидіннями.
Універсал високої прохідності Subaru Outback п'ятого покоління (2017–2018) шукають заради надійного атмосферного двигуна об'ємом 2,5 л, фірмового повного приводу, витривалого варіатора та кліренсу понад 20 см.
У сегменті преміальних седанів популярний Audi A4 у кузові B9. У цьому поколінні інженери усунули більшість слабких місць бензинових агрегатів і оновили салон.
Абсолютний фаворит
Лідером за кількістю замовлень у 2026 році став Volkswagen Passat у кузові B8 (2015–2016). Модель суттєво випередила попередників за стійкістю кузова до корозії та запасом простору в салоні. Найчастіше замовляють модифікацію з 2-літровим дизельним двигуном потужністю 150 к.с. та модернізованою коробкою DSG.
Водії купують цей універсал за помірну витрату пального, високий рівень комфорту на трасі та доступність запчастин в Україні. Завдяки практичності та ліквідності автомобіль однаково добре підходить для різних категорій водіїв.
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