Volkswagen Passat 2015 года. Фото: caranddriver.com

В 2026 году в Украине лучше всего продавались подержанные автомобили, которые уже хорошо изучили местные мастера и на которые легко найти запчасти. В рейтинг специалиста по автоподбору вошли практичные семейные кроссоверы, экономичные дизельные универсалы и популярные корейские электромобили. Возглавила список немецкая модель, которая уже несколько лет подряд остается фаворитом украинских водителей.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Юра Горячий".

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Популярные кроссоверы

Среди компактных и среднеразмерных кроссоверов активно покупают Volkswagen Tiguan второго поколения (2017–2018). Более 80% таких машин прибыли из США, имеют удлиненный кузов, вместительный багажник и доработанный 2-литровый бензиновый двигатель в паре с классической 8-ступенчатой коробкой-автоматом Aisin. Европейские версии с двухлитровым дизелем и коробкой DSG также легко находят новых владельцев.

Часто заказывают японские кроссоверы Mazda CX-5 и CX-30 (2018–2020) с бензиновыми атмосферными двигателями объемом 2 и 2,5 л, а также Honda CR-V четвёртого и пятого поколений с надежным двигателем объёмом 2,4 л. Эти модели ценят за цепной привод ГРМ и выносливые трансмиссии. Переднеприводной Peugeot 3008 второго поколения с дизельными двигателями объемом 1,6 и 2 л и классической автоматической коробкой передач ценят за яркий дизайн и высокий клиренс.

В премиальном сегменте вместо привычных BMW X3 и Audi Q5 выбирают Volvo XC60 2018 года. Чаще всего заказывают бензиновые версии T5 мощностью 250 л.с. и T6 мощностью 320 л.с. с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Они отличаются высоким уровнем безопасности и устойчивым к коррозии кузовом.

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Среди электрических моделей выбирают кроссоверы Hyundai Kona и Kia Niro, которые оставались актуальными даже во время отключений света. Они имеют прочную подвеску и аккумуляторы с низким уровнем деградации. Более компактную Kona чаще покупают для города, а более просторный Niro выбирают для семейных поездок.

Седаны и универсалы

Водители, которым нужен просторный легковой автомобиль для ежедневных поездок и дальних путешествий, выбирают Skoda Octavia четвертого поколения (2021–2023). Версии с кузовами лифтбэк и универсал с 2-литровым дизелем и коробкой DSG покупают из-за низкого расхода топлива, хорошей шумоизоляции и богатых комплектаций с матричной оптикой и массажными сиденьями.

Универсал с высокой проходимостью Subaru Outback пятого поколения (2017–2018) выбирают ради надежного атмосферного двигателя объемом 2,5 л, фирменного полного привода, надежного вариатора и клиренса более 20 см.

В сегменте премиальных седанов популярен Audi A4 в кузове B9. В этом поколении инженеры устранили большинство слабых мест бензиновых агрегатов и обновили салон.

Абсолютный фаворит

Лидером по количеству заказов в 2026 году стал Volkswagen Passat в кузове B8 (2015–2016). Модель существенно превзошла предшественников по устойчивости кузова к коррозии и запасу пространства в салоне. Чаще всего заказывают модификацию с 2-литровым дизельным двигателем мощностью 150 л.с. и модернизированной коробкой DSG.

Водители покупают этот универсал из-за умеренного расхода топлива, высокого уровня комфорта на трассе и доступности запчастей в Украине. Благодаря практичности и ликвидности автомобиль одинаково хорошо подходит для разных категорий водителей.

Ранее Новини.LIVE писали о самых надежных подержанных автомобилях возрастом от 3 до 13 лет. Рейтинг надежности AUTO BILD TÜV 2027 основан на результатах более 9 600 000 технических осмотров 200 популярных моделей.

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