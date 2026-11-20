Mazda CX-60 2023 года. Фото: netcarshow.com

Рейтинг надежности AUTO BILD TÜV 2027 основан на результатах более 9 600 000 технических осмотров 200 популярных моделей подержанных автомобилей возрастом от 3 до 13 лет. Немецкие специалисты определили, какие машины практически не ломаются, а какие чаще всего не проходят проверку. Общая статистика показывает, что 66,73% автомобилей прошли техосмотр без каких-либо замечаний, у 12,37% были мелкие недостатки, а у 20,9% — серьезные неисправности.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Bild.

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Почти новые

Среди 3-летних машин лучший результат показал кроссовер Mazda CX-60, у которого серьезные дефекты обнаружили лишь у 2,3% экземпляров. Следом за ним расположились Mercedes GLA с показателем 2,9% и электромобиль Mazda MX-30 (3%). Хуже всего проявили себя электрокары: Tesla Model Y получила 18,5% отказов, у MG4 этот показатель составил 16%, в частности из-за преждевременного износа тормозных дисков и проблем с подвеской, а Tesla Model 3 набрала 12,5%.

В группе 5-летних автомобилей первое место занял электромобиль Audi Q8 e-tron с долей брака 3,3%. Он опередил Audi Q2 (3,9%) и Volkswagen Golf Sportsvan (4,1%). Аутсайдерами этой возрастной группы стали BMW 1-й и 2-й серий (21,8%), Mini (21,2%) и Tesla Model 3 (21,1%). У баварских моделей часто возникают проблемы из-за неисправных демпферов активного капота.

Проверенные временем

Настоящим рекордсменом рейтинга стал кроссовер Volkswagen T-Roc, который победил сразу в двух возрастных категориях. Среди 7-летних автомобилей он занял первое место с показателем 6,1% неисправностей. Худшим в этой группе оказалась Tesla Model 3 с показателем 27,9%. Среди 9-летних автомобилей немецкий кроссовер вновь стал лидером с результатом 9,4%. Аутсайдером этой категории признали Dacia Duster (28,3%).

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Среди 11-летних автомобилей первую строчку разделили Mercedes GLA и Volkswagen Golf Sportsvan (по 13,5%). Внизу таблицы оказалась Dacia Sandero с показателем 32,2%. В самой старшей категории 13-летних машин лучше всего сохранился внедорожник Mercedes GLE/ML (17,2%). Чаще всего техосмотр не проходили Nissan Qashqai (35,5%), Renault Twingo (35,3%) и Renault Megane (35,1%).

В целом средний процент серьезных поломок закономерно растет с увеличением возраста транспортного средства.

3 года : 6,4%;

: 6,4%; 5 лет : 10,2%;

: 10,2%; 7 лет : 13,2%;

: 13,2%; 9 лет : 17,4%;

: 17,4%; 11 лет : 21,9%;

: 21,9%; 13 лет: 26,8%.

Авторы исследования отмечают, что итоговые цифры зависят не только от качества конструкции, но и от условий эксплуатации. Например, служебный Volkswagen Passat намотает за год гораздо больше километров, чем городской Kia Picanto, а дорогие автомобили обычно обслуживаются тщательнее, чем бюджетные модели.

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