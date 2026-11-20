Mazda CX-60 2023 року. Фото: netcarshow.com

Рейтинг надійності AUTO BILD TÜV 2027 заснований на результатах понад 9 600 000 технічних оглядів 200 популярних моделей вживаних автомобілів віком від 3 до 13 років. Німецькі фахівці визначили, які машини майже не ламаються, а які найчастіше провалюють перевірку. Загальна статистика свідчить, що 66,73% авто пройшли техогляд без жодних зауважень, 12,37% мали дрібні недоліки, а 20,9% — серйозні несправності.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Bild.

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Майже нові

Серед 3-річних машин найкращий результат показав кросовер Mazda CX-60, у якого серйозні дефекти виявили лише у 2,3% екземплярів. Слідом за ним розташувалися Mercedes GLA з показником 2,9% та електричний Mazda MX-30 (3%). Найгірше проявили себе електрокари: Tesla Model Y отримала 18,5% відмов, MG4 мав 16%, зокрема через ранній знос гальмівних дисків та проблеми з підвіскою, а Tesla Model 3 набрала 12,5%.

У групі 5-річних авто перше місце посів електричний Audi Q8 e-tron з часткою браку 3,3%. Він випередив Audi Q2 (3,9%) та Volkswagen Golf Sportsvan (4,1%). Аутсайдерами цього віку стали BMW 1-ї та 2-ї серій (21,8%), Mini (21,2%) і Tesla Model 3 (21,1%). У баварських моделей часто виникають проблеми через несправні демпфери активного капота.

Перевірені часом

Справжнім рекордсменом рейтингу став кросовер Volkswagen T-Roc, який переміг одразу у двох вікових категоріях. Серед 7-річних машин він посів перше місце з показником 6,1% несправностей. Найгіршою у цій групі виявилася Tesla Model 3 з 27,9%. Серед 9-річних авто німецький кросовер знову став лідером з результатом 9,4%. Аутсайдером цієї категорії визнали Dacia Duster (28,3%).

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Серед 11-річних автомобілів першу сходинку розділили Mercedes GLA та Volkswagen Golf Sportsvan (по 13,5%). На дні таблиці опинилася Dacia Sandero з 32,2%. У найстаршій категорії 13-річних машин найкраще зберігся позашляховик Mercedes GLE/ML (17,2%). Провалювали техогляд найчастіше Nissan Qashqai (35,5%), Renault Twingo (35,3%) та Renault Megane (35,1%).

Загалом середній відсоток серйозних поломок закономірно зростає зі збільшенням віку транспортного засобу.

3 роки : 6,4%;

: 6,4%; 5 років : 10,2%;

: 10,2%; 7 років : 13,2%;

: 13,2%; 9 років : 17,4%;

: 17,4%; 11 років : 21,9%;

: 21,9%; 13 років: 26,8%.

Автори дослідження наголошують, що підсумкові цифри залежать не лише від інженерної якості, а й від умов експлуатації. Наприклад, службовий Volkswagen Passat намотує за рік набагато більше кілометрів, ніж міський Kia Picanto, а дорогі автомобілі зазвичай обслуговують ретельніше за бюджетні моделі.

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