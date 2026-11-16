Які авто з пробігом ламаються протягом 30 днів після купівлі

BMW 3-Series 2012 року. Фото: netcarshow.com

Польська компанія GetHelp.pl проаналізувала 60 000 звернень клієнтів та з'ясувала, як швидко вживані автомобілі потребують серйозного ремонту. Дослідження стосується поломок машин у перший рік після зміни власника. Хоча вибірка стосується лише клієнтів сервісної компанії, вона демонструє головні ризики вторинного ринку. Згідно з отриманими даними, значна частина несправностей виникає вже в перші тижні експлуатації.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Moto.

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Терміни поломок

Загальний показник аварійності машин у перший рік після купівлі становить 35%, але більшість проблем проявляється набагато швидше. Рівно 31% усіх зафіксованих несправностей стається протягом перших 30 днів, а ще 27% випадків припадає на другий і третій місяці користування. Майже половина поломок, а саме 47%, виникає ще до того, як новий власник встигає проїхати перші 2500 км.

Експертка компанії Домініка Доробек зазначає, що найдорожчі ремонти стосуються автоматичних коробок передач, двигунів та систем очищення вихлопних газів. Серед найпоширеніших проблем: дефекти головки блока циліндрів, пробиття прокладки під головкою, а також вихід із ладу сажового фільтра DPF та клапана EGR. Ще 9% звернень стосуються природного зносу звичайних витратних деталей.

Ризиковані моделі

Найвищий ризик раптового візиту на СТО має BMW 3 Series з показником аварійності 63%. Другу та третю сходинки антирейтингу посіли Audi A4 (48%) та кросовер Ford Kuga (47%). Значно рідше проблеми виникали у власників Volkswagen Golf (30%), Ford Fiesta (24%) та Volkswagen Passat (23%).

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На ймовірність ремонту також суттєво впливають вік автомобіля та цифри на одометрі. Для машин до п'яти років рівень аварійності становить 23,89%, серед екземплярів від 15 років цей показник зростає до 47,94%.

Схожа тенденція простежується й за пробігом: для авто з показником до 100 000 км ризик поломки дорівнює 20%, а в діапазоні від 276 000 до 300 000 км сягає 67%.

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