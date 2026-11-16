Какие подержанные авто ломаются в течение 30 дней после покупки

BMW 3-Series 2012 года. Фото: netcarshow.com

Польская компания GetHelp.pl проанализировала 60 000 обращений клиентов и выяснила, как быстро подержанные автомобили нуждаются в серьезном ремонте. Исследование касается поломок автомобилей в первый год после смены владельца. Хотя выборка относится только к клиентам сервисной компании, она демонстрирует основные риски вторичного рынка. Согласно полученным данным, значительная часть неисправностей возникает уже в первые недели эксплуатации.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Moto.

Реклама

Сроки поломок

Общий показатель аварийности машин в первый год после покупки составляет 35%, но большинство проблем проявляется гораздо быстрее. Ровно 31% всех зафиксированных неисправностей происходит в течение первых 30 дней, а 27% случаев приходится на второй и третий месяцы эксплуатации. Почти половина поломок, а именно 47%, возникает до того, как новый владелец успевает проехать первые 2500 км.

Эксперт компании Доминика Доробек отмечает, что самые дорогостоящие ремонты касаются автоматических коробок передач, двигателей и систем очистки выхлопных газов. Среди наиболее распространённых проблем: дефекты головки блока цилиндров, пробой прокладки под головкой, а также выход из строя сажевого фильтра DPF и клапана EGR. Еще 9% обращений касаются естественного износа обычных расходных деталей.

Рискованные модели

Наибольший риск внезапного визита на СТО у BMW 3 Series с показателем аварийности 63%. Второе и третье места в антирейтинге заняли Audi A4 (48%) и кроссовер Ford Kuga (47%). Значительно реже проблемы возникали у владельцев Volkswagen Golf (30%), Ford Fiesta (24%) и Volkswagen Passat (23%).

Читайте также:

На вероятность ремонта также существенно влияют возраст автомобиля и показания одометра. Для машин до пяти лет уровень аварийности составляет 23,89%, среди экземпляров от 15 лет этот показатель возрастает до 47,94%.

Подобная тенденция прослеживается и по пробегу: для автомобилей с пробегом до 100 000 км риск поломки равен 20%, а в диапазоне от 276 000 до 300 000 км достигает 67%.

Ранее Новини.LIVE писали о семи недооцененных автомобилях с пробегом, которые рекомендуют покупать эксперты. Водители переплачивают за раскрученные бестселлеры, хотя в соседних объявлениях есть более комфортные и надежные машины по тем же ценам.

Также читайте, какие подержанные автомобили можно купить в Украине менее чем за 2500 долларов. По состоянию на ноябрь 2026 года среди 309 895 предложений нашлось 25 075 машин на ходу в таком ценовом диапазоне.