Nissan Altima 2013 года. Фото: netcarshow.com

Подержанные автомобили привлекают покупателей стильным внешним видом и доступной ценой, но за этим нередко скрываются огромные расходы на ремонт. Обладатель премии Ultimate Golden Mechanic Award 2007, автомеханик Грег Деймон, советует тщательно проверять машину перед сделкой. По его словам, многие водители обращают внимание только на престиж бренда и не осознают реальной стоимости содержания автомобиля после истечения гарантии.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

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Премиальный сегмент

Кроссовер BMW X5 ценят за спортивную управляемость и статус, однако после истечения гарантийного срока эта модель доставляет немало хлопот. Владельцы регулярно сталкиваются с утечками масла, капризной пневмоподвеской и сбоями сложной электроники. Грег Деймон отмечает высокую стоимость запчастей и дефицит мастеров, способных качественно обслуживать уникальные системы немецкого автомобиля.

Подобные проблемы присущи роскошному Land Rover Range Rover, который имеет крайне низкие показатели надежности. В этой модели постоянно выходят из строя двигатель, электронные блоки и дорогостоящие элементы пневматической подвески. Неожиданные поломки часто вынуждают владельцев срочно продавать машину с огромным дисконтом.

Массовые модели

Седан Nissan Altima 2013–2015 годов выпуска привлекает экономичностью, но страдает от хронических дефектов двигателя, рулевого управления и трансмиссии. Механик отмечает, что фирменный вариатор CVT часто выходит из строя еще до пробега 160 000 км, а его ремонт обходится слишком дорого.

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Компактный кроссовер Hyundai Kona 2018 и 2021 годов выпуска получил немало нареканий из-за опасных дефектов двигателей и сбоев в электрооборудовании. Владельцы жалуются на посторонние стуки, внезапную остановку двигателя и полный выход агрегата из строя из-за бракованных поршневых колец, при этом замена двигателя вне гарантии обходится в тысячи долларов.

Бюджетный седан Chevrolet Cruze 2012 года выпуска часто доставляет проблемы из-за утечек антифриза, поломок водяного насоса и рывков коробки передач. Ремонт этого автомобиля нередко превышает его остаточную рыночную стоимость.

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