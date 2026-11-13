Nissan Altima 2013 року. Фото: netcarshow.com

Вживані автомобілі приваблюють покупців стильною зовнішністю та доступною ціною, але за цим нерідко ховаються величезні витрати на ремонт. Володар премії Ultimate Golden Mechanic Award 2007 автомеханік Грег Деймон радить ретельно перевіряти машину перед угодою. За його словами, багато водіїв дивляться лише на престиж бренду і не усвідомлюють реальної вартості утримання авто після закінчення гарантії.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

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Преміальний сегмент

Кросовер BMW X5 цінують за спортивну керованість та статус, проте після гарантійного терміну ця модель приносить чимало клопоту. Власники регулярно стикаються з витоками оливи, капризною пневмопідвіскою та збоями складної електроніки. Грег Деймон наголошує на високій вартості деталей і дефіциті майстрів, здатних якісно обслуговувати унікальні системи німецького автомобіля.

Схожі проблеми притаманні розкішному Land Rover Range Rover, який має вкрай низькі показники надійності. У цій моделі постійно виходять з ладу двигун, електронні блоки та дорогі елементи пневматичної підвіски. Несподівані поломки часто змушують власників терміново продавати машину з величезним дисконтом.

Масові моделі

Седан Nissan Altima 2013–2015 років випуску приваблює економічністю, але страждає від хронічних дефектів двигуна, кермового керування та трансмісії. Механік зазначає, що фірмовий варіатор CVT часто ламається ще до пробігу 160 000 км, а його відновлення обходиться занадто дорого.

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Компактний кросовер Hyundai Kona 2018 та 2021 років випуску отримав чимало нарікань через небезпечні дефекти моторів і збої електрики. Власники скаржаться на сторонні стуки, раптову зупинку двигуна та повний вихід агрегата з ладу через браковані поршневі кільця, де заміна мотора поза гарантією коштує тисячі доларів.

Бюджетний седан Chevrolet Cruze 2012 року часто турбує витоками антифризу, поломками водяної помпи та ривками коробки передач. Ремонт цього автомобіля нерідко перевищує його залишкову ринкову вартість.

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