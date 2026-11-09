Вживані авто, які дешево купувати, але дорого ремонтувати

Volkswagen Touareg 2003 року. Фото: netcarshow.com

Низька ціна на вживані автомобілі преміального або сімейного сегмента часто приховує під собою величезні майбутні витрати. Зручний салон та багата комплектація здатні швидко втратити привабливість через серйозні поломки агрегатів. Відновлення складних силових установок, підвісок та автоматичних коробок передач іноді вимагає суми, що дорівнює половині вартості самої машини. Експерт виділив сім популярних моделей, купівля яких може перетворитися на серйозну помилку.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал AutoMess.

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Бюджетні пастки

Компактний сімейний седан Chevrolet Cruze (2008-2016) приваблює покупців сучасним виглядом та доступністю запчастин, але його бензиновий атмосферний двигун 1,8 EcoTec серії F18D4 часто має проблеми з модулем запалювання, термостатом та постійними витоками моторної оливи. Турбований варіант 1,4 A14NET вимагає уваги до турбіни та системи вентиляції картерних газів. Нерідко додатковим джерелом витрат виступає автоматична коробка передач, яка починає смикатися та затримувати перемикання через знос внутрішніх фрикціонів.

Хетчбек та універсал Renault Laguna (2007-2015) коштує значно дешевше за німецьких конкурентів, даруючи високий рівень комфорту. Базовий дизель 1.5 dCi сімейства K9K вимогливим ставленням до якості пального, стану турбіни та дотримання регламенту заміни ременя ГРМ, тоді як більш потужний 2.0 dCi M9R має ланцюговий привід, але на великих пробігах вимагає перевірки стану сажового фільтра та корекцій форсунок. Низька популярність моделі додатково ускладнює її подальший перепродаж на вторинному ринку.

Німецький преміум

Седан BMW 5 Series (2003-2010) пропонує комфорт бізнес-класу за ціною вживаного бюджетника, проте утримання автомобіля не стає дешевшим з роками. Бензиновий двигун N52B30 страждає від витоків оливи через прокладки, виходу з ладу електричної водяної помпи та термостата. Дизельний мотор M57D30 вважається надійним, але на великому пробігу вимагає контролю вихрових заслінок впускного колектора, руйнування яких здатне повністю знищити двигун.

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Позашляховик Mercedes-Benz ML (2005-2011) приваблює потужними двигунами та повним приводом. Дизельний V6 з індексом OM642 страждає від витоків мастила з-під прокладок масляного теплообмінника, замінити які коштує дорого через необхідність розбирання всієї верхньої частини мотора. Ранні бензинові версії з двигуном M272 відомі швидким зношуванням шестерні балансирного вала, а пневмопідвіска AirMatic додає витрат через витоки повітря у балонах та відмови компресора.

Кросовер BMW X5 (2006-2013) з дизелем N57D30 має ланцюговий привід ГРМ з боку коробки передач, тому заміна ланцюгів вимагає повного демонтажу силового агрегату. Бензиновий V8 N62B48 засмучує власників високою витратою оливи та зносом маслознімних ковпачків, а система повного приводу xDrive додатково вимагає уваги до стану роздавальної коробки та редукторів.

Позашляховик Volkswagen Touareg (2002-2010) відрізняється складними агрегатами. Дизельний 2,5 R5 TDI модифікації BAC вимагає перевірки стану напилення циліндрів, а 3.0 V6 TDI часто демонструє знос ланцюгів ГРМ. Трансмісія з роздавальною коробкою та карданним валом піддається високим навантаженням, перетворюючи усунення вібрацій на коштовний процес.

Шведський бізнес-клас

Седан Volvo S80 (2006-2016) дарує високий рівень безпеки та тихий салон. Дизельний 5-циліндровий мотор D5244T вимагає пильного контролю стану ременя ГРМ, турбіни та системи EGR. Бензинові версії мають зовсім іншу конструкцію зі своїми витоками мастила та нюансами системи охолодження.

Автоматична коробка передач Aisin потребує регулярної заміни рідини, інакше ривки на гарячу приведуть до капітального ремонту трансмісії. Повний привід вимагає контролю кутової передачі та муфти, а важкий кузов пришвидшує знос важелів та сайлентблоків підвіски.

Раніше Новини.LIVE писали, що перевірити у вживаному авто з варіатором перед купівлею. Ресурс цієї трансмісії залежить від конкретної модифікації, манери водіння та регулярності заміни рідини.

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