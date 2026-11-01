Автомобілі на стоянці в Києві. Фото: Новини.LIVE



Щоб купити автомобіль вартістю 10 000 євро, середньому українському працівникові доведеться відкласти 15,8 місячної зарплати до сплати податків. Для жителя Європейського Союзу аналогічна машина коштуватиме лише близько трьох місячних доходів. За даними дослідження, однакова ціна транспортного засобу навантажує бюджет українця у 5,3 раза сильніше. Така фінансова прірва пояснює, чому вітчизняний авторинок залишається зосередженим у бюджетному сегменті вживаного транспорту.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

Реклама

Вартість машин

Аналітики підрахували це співвідношення на основі офіційних економічних показників. Для України за основу взяли середню зарплату за серпень 2026 року в розмірі 31 892 грн, а для ЄС використали дані Eurostat про середній річний дохід працівника на рівні 39 800 євро, що відповідає приблизно 3317 євро на місяць. За офіційним курсом НБУ наприкінці жовтня умовний автомобіль за 10 000 євро оцінюється в 504 350 грн.

На українському вторинному ринку медіанна ціна вживаного легковика сягає 9500 доларів, або близько 428 000 грн, що дорівнює 13,4 середньої зарплати. При цьому понад 51% усіх оголошень про продаж пропонують машини вартістю до 10 000 доларів.

Ситуація з новими автомобілями виглядає ще складнішою: їхня медіанна ціна становить 38 254 долари, або 1 720 000 грн. Це дорівнює 54 середнім українським зарплатам, а перший внесок у розмірі 30% вимагає накопичити 517 000 грн, що вже перевищує повну вартість вживаної машини за 10 000 євро.

Читайте також:

Навіть якщо людина зможе відкладати п'яту частину свого щомісячного доходу, купівля авто з пробігом за 10 000 євро вимагатиме від пересічного українця понад шість років суворої економії.

Дорогі гроші

Полегшити купівлю транспорту могли б банківські інструменти, проте високі фінансові ставки в Україні роблять їх малодоступними. При середній ставці за роздрібними кредитами на рівні 29,15% річних, позика на 10 000 євро терміном на три роки змусить покупця віддати понад 15 115 євро, що означає переплату більш як 5100 євро.

Для порівняння: за середньою ставкою споживчих кредитів у єврозоні на рівні 7,92%, загальна виплата за аналогічний період складе 11 268 євро з переплатою лише 1268 євро.

Через таку різницю в умовах фінансування європейський покупець обирає автомобіль за розміром щомісячного платежу та наявністю гарантійного сервісу. Український споживач змушений керуватися виключно сумою накопиченої готівки, яку він має на руках у момент угоди.

Реальні витрати

Оцінка доступності машини не повинна обмежуватися лише цінником в оголошенні, адже після купівлі виникають постійні експлуатаційні витрати. До початкової вартості завжди додаються витрати на реєстрацію, перевірку технічного стану, планове обслуговування, страхування та пальне.

Дешевший автомобіль з високою витратою пального чи частими поломками згодом може забрати більше грошей, ніж дорожча модель з меншими експлуатаційними витратами.

Раніше Новини.LIVE писали, чому в Україні дорожчають вживані автомобілі. Загальна динаміка демонструє помітне підтягування середніх цін практично в усіх сегментах.

Також читайте, які машини не купують в Україні. Деякі відомі марки з роками втрачають популярність і перетворюються на справжній пасив для власника.