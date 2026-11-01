Автомобили на стоянке в Киеве. Фото: Новини.LIVE



Чтобы купить автомобиль стоимостью 10 000 евро, среднему украинскому работнику придется отложить 15,8 месячных зарплат до уплаты налогов. Для жителя Европейского Союза аналогичная машина обойдется всего лишь примерно в три месячных дохода. По данным исследования, одинаковая цена транспортного средства ложится на бюджет украинца в 5,3 раза тяжелее. Такая финансовая пропасть объясняет, почему отечественный авторынок остается сосредоточенным в бюджетном сегменте подержанного транспорта.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Институт исследований авторынка.

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Стоимость автомобилей

Аналитики подсчитали это соотношение на основе официальных экономических показателей. Для Украины за основу взяли среднюю зарплату за август 2026 года в размере 31 892 грн, а для ЕС использовали данные Eurostat о среднем годовом доходе работника на уровне 39 800 евро, что соответствует примерно 3317 евро в месяц. По официальному курсу НБУ на конец октября условный автомобиль за 10 000 евро оценивается в 504 350 грн.

На украинском вторичном рынке медианная цена подержанного легкового автомобиля достигает 9 500 долларов, или около 428 000 грн, что равно 13,4 средней зарплаты. При этом более 51% всех объявлений о продаже предлагают машины стоимостью до 10 000 долларов.

Ситуация с новыми автомобилями выглядит ещё сложнее: их медианная цена составляет 38 254 доллара, или 1 720 000 грн. Это равно 54 средним украинским зарплатам, а первый взнос в размере 30% требует накопить 517 000 грн, что уже превышает полную стоимость подержанного автомобиля за 10 000 евро.

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Даже если человек сможет откладывать пятую часть своего ежемесячного дохода, покупка подержанного автомобиля за 10 000 евро потребует от рядового украинца более шести лет строгой экономии.

Дорогие деньги

Облегчить покупку транспорта могли бы банковские инструменты, однако высокие финансовые ставки в Украине делают их малодоступными. При средней ставке по розничным кредитам на уровне 29,15% годовых кредит на 10 000 евро сроком на три года заставит покупателя выплатить более 15 115 евро, что означает переплату более 5100 евро.

Для сравнения: при средней ставке по потребительским кредитам в еврозоне на уровне 7,92% общая сумма выплат за аналогичный период составит 11 268 евро с переплатой всего 1268 евро.

Из-за такой разницы в условиях финансирования европейский покупатель выбирает автомобиль по размеру ежемесячного платежа и наличию гарантийного обслуживания. Украинский потребитель вынужден руководствоваться исключительно суммой накопленных наличных средств, которые у него есть на руках на момент заключения сделки.

Реальные расходы

Оценка доступности автомобиля не должна ограничиваться только ценником в объявлении, ведь после покупки возникают постоянные эксплуатационные расходы. К первоначальной стоимости всегда добавляются расходы на регистрацию, проверку технического состояния, плановое обслуживание, страхование и топливо.

Более дешевый автомобиль с высоким расходом топлива или частыми поломками со временем может обойтись дороже, чем более дорогая модель с меньшими эксплуатационными расходами.

Ранее Новини.LIVE писали, почему в Украине дорожают подержанные автомобили. Общая динамика демонстрирует заметный рост средних цен практически во всех сегментах.

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