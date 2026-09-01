Низкая ликвидность: 7 автобрендов с низкими продажами в Украине

Buick Enclave 2022 года. Фото: netcarshow.com

Вторичный авторынок в Украине подчиняется собственным строгим законам ценообразования и спроса. Довольно часто покупатели выбирают подержанные машины не из-за хорошего состояния или комплектации, а исходя из уровня их дальнейшей ликвидности. Некоторые известные марки с годами теряют популярность и превращаются в настоящий пассив для владельца. Эксперт выделил семь автомобильных брендов, которые практически невозможно быстро продать.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Юра Горячий".

Реклама

Итальянский провал

Итальянский бренд Lancia не прижился в Украине из-за многочисленных стереотипов о сложной электронике и дорогих запчастях. Несмотря на привлекательные цены и хорошие комплектации, перекупщики и сервисы автовыкупа отказываются от этих машин.

Maserati теряет в цене еще стремительнее. Найти кузовные детали или оптику для такой машины после ДТП оказывается чрезвычайно сложно, поэтому водители отдают предпочтение Alfa Romeo или другим знакомым маркам.

Японский неликвид

Премиальная японская марка Infiniti когда-то напрямую конкурировала с немецкой тройкой в составе BMW, Mercedes-Benz и Audi. Однако использование проблемных вариаторов Jatco от материнской компании Nissan и сложное устройство подвески подорвали доверие покупателей.

Читайте также:

Ненадежные электрические системы и высокая стоимость обслуживания заставляют украинцев отдавать предпочтение другим автомобилям. Водители боятся покупать такие машины из-за риска остаться без покупателя при последующей перепродаже.

Американские бренды

Автомобили Chrysler когда-то привлекали смелым дизайном, большими габаритами и мощными двигателями. Со временем бренд упростил материалы отделки салона и удешевил конструкцию, потеряв свою нишевую аудиторию. Современный покупатель с бюджетом в 15 000 долларов не желает приобретать безликие машины с высокими расходами на содержание.

Бренд Buick предлагает высокое качество сборки, проверенные атмосферные двигатели объемом 2,5 л с классическими автоматическими коробками передач и хорошую шумоизоляцию. Модели Envision или Regal являются роскошными аналогами Opel для американского рынка. Однако из-за незнания марки большинством водителей перепродажа такой машины занимает много месяцев.

Премиальные автомобили Cadillac в Украине также оказались в списке аутсайдеров. Несмотря на богатую историю бренда, качественные салоны и яркий внешний вид седанов или внедорожников, водители боятся покупать их из-за отсутствия спроса.

Корейский дизайн

Южнокорейская марка SsangYong столкнулась с проблемой восприятия внешнего вида своих моделей. Большинство украинских покупателей ошибочно считают этот бренд китайским из-за специфического дизайна кроссоверов Korando и Rexton.

Технически эти машины оснащены надежными дизельными двигателями по лицензии Mercedes-Benz и прочными коробками передач. Однако слабая антикоррозионная защита днища и устаревший внешний вид отпугивают потенциальных владельцев, которые выбирают авто по внешнему виду.

Ранее Новини.LIVE писали о том, почему в Украине дорожают подержанные автомобили. Общая динамика демонстрирует заметный рост средних цен практически во всех сегментах.

Также читайте, стоит ли покупать автомобиль с пробегом 200 000 км. Техническое состояние зависит от условий эксплуатации и регулярности обслуживания.