Низька ліквідність: 7 автобрендів з поганими продажами в Україні

Buick Enclave 2022 року. Фото: netcarshow.com

Вторинний авторинок в Україні має власні суворі закони ціноутворення та попиту. Досить часто покупці обирають вживані машини не за гарний стан чи комплектацію, а за рівнем подальшої ліквідності. Деякі відомі марки з роками втрачають популярність і перетворюються на справжній пасив для власника. Експерт виділив сім автомобільних брендів, які практично неможливо швидко реалізувати.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Youtube-канал "Юра Горячий".

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Італійський провал

Італійський бренд Lancia не прижився в Україні через численні стереотипи про складну електрику та дорогі запчастини. Попри привабливі ціни та хороші комплектації, перекупники та сервіси автовикупу відмовляються від цих машин.

Maserati втрачає в ціні ще стрімкіше. Найти кузовні деталі чи оптику для такої машини після ДТП виявляється надзвичайно складно, тому водії віддають перевагу Alfa Romeo чи іншим знайомим маркам.

Японський неліквід

Преміальна японська марка Infiniti колись напряму конкурувала з німецькою трійкою у складі BMW, Mercedes-Benz та Audi. Проте використання проблемних варіаторів Jatco від материнської компанії Nissan та складне влаштування підвіски підірвали довіру покупців.

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Ненадійні електричні системи та висока вартість обслуговування змушують українців віддавати перевагу іншим авто. Водії бояться купувати такі машини через ризик залишитися без покупця при наступному перепродажі.

Американські бренди

Автомобілі Chrysler колись приваблювали сміливим дизайном, великими габаритами та потужними моторами. Згодом бренд спростив матеріали салону та здешевив конструкцію, втративши власну нішеву аудиторію. Сучасний покупець у бюджеті 15 000 доларів не бажає купувати безликі машини з високими витратами на утримання.

Бренд Buick пропонує високу якість збирання, перевірені атмосферні двигуни 2,5 л з класичними автоматами та гарну шумоізоляцію. Моделі Envision чи Regal виступають розкішними аналогами Opel для американського ринку. Проте через незнання марки більшістю водіїв перепродаж такої машини потребує багатьох місяців.

Преміальні автомобілі Cadillac в Україні також опинилися у списку аутсайдерів. Попри багату історію бренду, якісні салони та яскравий вигляд седанів чи позашляховиків, водії бояться купувати їх через відсутність попиту.

Корейський дизайн

Південнокорейська марка SsangYong зіткнулася з проблемою сприйняття зовнішнього вигляду своїх моделей. Більшість українських покупців помилково вважають цей бренд китайським через специфічний дизайн кросоверів Korando та Rexton.

Технічно ці машини мають надійні дизельні мотори за ліцензією Mercedes-Benz та міцні коробки передач. Проте слабкий антикорозійний захист днища та застаріла зовнішність відлякують потенційних власників, які обирають авто очима.

Раніше Новини.LIVE писали, чому в Україні дорожчають вживані автомобілі. Загальна динаміка демонструє помітне підтягування середніх цін практично в усіх сегментах.

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