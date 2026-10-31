Mitsubishi ASX 2016 року з варіатором. Фото: netcarshow.com

Перед купівлею вживаного автомобіля перевірка безступеневої коробки передач (CVT) вимагає особливої уваги та ретельної діагностики. Суперечки про надійність варіаторів точаться роками, адже одні водії стикаються з дорогим ремонтом, а інші безпроблемно долають сотні тисяч кілометрів. Ресурс цієї трансмісії залежить від конкретної модифікації, манери водіння та регулярності заміни рідини. Для ухвалення правильного рішення важливо оцінити реальний технічний стан вузла.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autopark.

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Принцип роботи

Класичний варіатор CVT не має фіксованих ступенів, а змінює передавальне число за допомогою двох шківів та металевого ременя чи ланцюга. Така конструкція дозволяє мотору постійно працювати в оптимальному діапазоні обертів для максимальної економії пального.

Суттєво відрізняються гібридні трансмісії eCVT на автомобілях Toyota, Lexus та Ford. Вони побудовані на основі витривалого планетарного редуктора та двох електромоторів, де повністю відсутні конуси та ремінь. Передавальне число змінюється через електронне регулювання обертів електромоторів.

Завдяки відсутності деталей, що постійно труться, eCVT вважаються набагато витривалішими за класичні CVT. У них немає ризику обриву ременя чи задирів на шківах, тому обслуговування зводиться лише до регулярної заміни мастила.

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Ознаки зносу

У класичних CVT першим сигналом про наявну несправність стають сильні ривки чи поштовхи під час рушання з місця. Також на знос внутрішніх деталей вказують затримка ввімкнення режимів D чи R, стійкий гул під час розгону та відчутна вібрація.

Коробка може переходити в аварійний режим або видавати сповіщення про перегрів на приладовій панелі. Наявність металевої стружки у піддоні або виразний запах горілого мастила підтверджують критичний стан вузла.

Порядок перевірки

Діагностику варто починати з холодного автомобіля, перевіряючи перемикання селектора між режимами P, R та D без затримок та ударів.

Після цього обов’язково проводять тривалий тест-драйв для прогріву трансмісійної рідини. Автомобіль повинен прискорюватися абсолютно плавно як під час спокійного набору швидкості, так і при інтенсивному натисканні на педаль газу.

Завершальним кроком має стати комп'ютерна перевірка на наявність збережених помилок та історії перегрівів.

Правила експлуатації

Для збереження ресурсу коробки фахівці радять оновлювати спеціальну рідину CVT кожні 40 000–60 000 км пробігу. Використання невідповідного мастила швидко виводить з ладу чутливий гідроблок та шківи.

Трансмісію суттєво навантажують тривале буксування у снігу чи багнюці, розгін з двох педалей і буксирування важких причепів. У зимовий період перші кілька кілометрів варто долати у спокійному ритмі без різких прискорень.

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