Mitsubishi ASX 2016 года с вариатором. Фото: netcarshow.com

Перед покупкой подержанного автомобиля проверка бесступенчатой коробки передач (CVT) требует особого внимания и тщательной диагностики. Споры о надежности вариаторов ведутся годами, ведь одни водители сталкиваются с дорогостоящим ремонтом, а другие без проблем преодолевают сотни тысяч километров. Ресурс этой трансмиссии зависит от конкретной модификации, манеры вождения и регулярности замены жидкости. Для принятия правильного решения важно оценить реальное техническое состояние узла.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Autopark.

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Принцип работы

Классический вариатор CVT не имеет фиксированных ступеней, а изменяет передаточное число с помощью двух шкивов и металлического ремня или цепи. Такая конструкция позволяет двигателю постоянно работать в оптимальном диапазоне оборотов для максимальной экономии топлива.

Существенно отличаются гибридные трансмиссии eCVT на автомобилях Toyota, Lexus и Ford. Они построены на основе прочного планетарного редуктора и двух электродвигателей, где полностью отсутствуют конусы и ремень. Передаточное число изменяется за счет электронного регулирования оборотов электродвигателей.

Благодаря отсутствию деталей, постоянно находящихся в трении, eCVT считаются гораздо более износостойкими, чем классические CVT. В них нет риска обрыва ремня или задиров на шкивах, поэтому обслуживание сводится лишь к регулярной замене масла.

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Признаки износа

В классических CVT первым сигналом о наличии неисправности становятся сильные рывки или толчки при трогании с места. Также на износ внутренних деталей указывают задержка включения режимов D или R, постоянный гул при разгоне и ощутимая вибрация.

Коробка может переходить в аварийный режим или выдавать предупреждение о перегреве на приборной панели. Наличие металлической стружки в поддоне или выраженный запах горелого масла подтверждают критическое состояние узла.

Порядок проверки

Диагностику следует начинать с холодного автомобиля, проверяя переключение селектора между режимами P, R и D без задержек и ударов.

После этого обязательно проводят длительный тест-драйв для прогрева трансмиссионной жидкости. Автомобиль должен разгоняться абсолютно плавно как при плавном наборе скорости, так и при интенсивном нажатии на педаль газа.

Завершающим этапом должна стать компьютерная проверка на наличие сохраненных ошибок и истории перегревов.

Правила эксплуатации

Для сохранения ресурса коробки специалисты рекомендуют обновлять специальную жидкость CVT каждые 40 000–60 000 км пробега. Использование неподходящего масла быстро выводит из строя чувствительный гидроблок и шкивы.

Трансмиссию существенно нагружают длительное буксирование на снегу или в грязи, разгон с двух педалей и буксировка тяжелых прицепов. В зимний период первые несколько километров стоит преодолевать в спокойном ритме без резких ускорений.

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