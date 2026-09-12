Замена масла в коробке автомат: как не уничтожить трансмиссию машины

Замена масла в автоматической коробке передач. Фото: ZF Auto

Автоматическая коробка передач обеспечивает высокий уровень комфорта при поездках по городу и в длительных путешествиях. Однако сложная конструкция узла требует регулярного технического обслуживания для сохранения ресурса. Специалисты отмечают, что правильный интервал замены трансмиссионной жидкости позволяет избежать дорогостоящего капитального ремонта. Игнорирование состояния масла приводит к быстрому износу фрикционов и забиванию гидроблока.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Vidi.

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Признаки износа

Даже при отсутствии четких указаний в сервисной книжке о состоянии жидкости сигнализирует само поведение автомобиля. Появление толчков при переключении передач или заметная вибрация кузова свидетельствуют о потере смазывающих свойств. Также водители могут заметить посторонний гул и рост оборотов двигателя без соответствующего набора скорости.

Со временем трансмиссионная жидкость теряет основные свойства из-за регулярных перепадов температуры. Загрязнение металлической стружкой и пылью от фрикционных дисков забивает внутренние каналы. В результате система перестает поддерживать необходимое рабочее давление.

Мифы производителей

Заявления автопроизводителей о необслуживаемых коробках передач касаются лишь гарантийного срока эксплуатации. Обычно европейские бренды рассчитывают этот период на 150 000–200 000 км пробега. После этого автомобиль часто попадает на вторичный рынок с уже изношенным агрегатом.

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В суровых климатических условиях с заторами и пылью профилактическая замена жидкости требуется каждые 60 000–80 000 км. Своевременное удаление накопившейся грязи продлевает срок службы трансмиссии в два раза.

Простые правила

Для сохранения ресурса коробки необходимо обязательно прогревать автомобиль в холодное время года. Первые несколько километров следует двигаться без резких ускорений для нормализации текучести жидкости. Также важно регулярно очищать радиаторы от грязи для предотвращения перегрева. Следует избегать резких стартов с места и длительной буксировки тяжелых прицепов.

При каждом плановом техническом обслуживании мастера должны проверять уровень и цвет жидкости. Потемнение жидкости или запах гари требуют немедленного обращения в сервис.

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