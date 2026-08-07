Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Когда нужно менять масло в гидроусилителе руля, чтобы не сломать машину

Когда нужно менять масло в гидроусилителе руля, чтобы не сломать машину

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 06:00
Когда менять масло в гидроусилителе руля авто: основные ошибки водителей
Проверка уровня жидкости в гидроусилителе руля. Фото: evanshalshaw.com

Гидроусилитель руля относится к числу наиболее игнорируемых систем автомобиля, хотя от его состояния напрямую зависит управляемость. Если во время движения неожиданно заклинило руль, причиной нередко становится критический износ рабочей жидкости. Невнимание к состоянию гидравлического масла вызывает серьезные поломки и приводит к дорогостоящему ремонту. Регулярный контроль этого узла помогает избежать внезапных неприятностей на дороге.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Vidi.

Контроль уровня

Классический гидроусилитель руля (ГУР) работает благодаря специальному гидравлическому маслу, которое отводит тепло и смазывает движущиеся детали.

Проверить состояние системы можно с помощью специального бачка с отметками под капотом. Надписи COLD и HOT показывают норму в холодном состоянии и после прогрева двигателя, а уровень масла должен находиться строго между отметками MIN и MAX.

Недостаток жидкости приводит к тяжелому или неравномерному вращению рулевого колеса, рывкам, а также характерному гулу насоса. При неисправности самого насоса появляется постоянный свист и мелкая вибрация на руле. Доливка нового масла считается лишь временной мерой, ведь герметичная система вообще не должна терять масло.

Читайте также:

Риски смешивания

Нормальная жидкость должна быть прозрачной, с сохраненным красным, зеленым или желтым цветом. Потемнение, мутность, запах гари или появление пены свидетельствуют о потере свойств и попадании воздуха.

Смешивать масла разных типов и основ запрещено, так как они могут свернуться и разрушить резиновые уплотнители. Доливать разрешается только продукт с одинаковыми допусками, а в случае сомнений лучше выполнить полную замену.

Правила замены

Обновление жидкости ГПК рекомендуется каждые 40 000–60 000 км или раз в 2–3 года, поскольку присадки со временем окисляются. Постоянная парковка в городских условиях и эксплуатация в мороз значительно сокращают этот интервал.

Для сохранности системы важно не удерживать руль в крайних положениях дольше 5 секунд, чтобы избежать перегрева. Также следует регулярно осматривать магистрали, сальники и патрубки на наличие утечек. После замены масла систему обязательно прокачивают путем плавного поворота руля от упора до упора на подвешенных колесах.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как водителю правильно держать руль автомобиля. Комфорт и безопасность во время езды во многом зависят от правильного хвата.

Также читайте, почему не следует парковать автомобиль с развернутыми колесами. Четыре причины избегать такой стоячнки.

авто советы автомобиль масло руль
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации