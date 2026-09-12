Заміна оливи в коробці автомат: як не знищити трансмісію машини

Заміна оливи в автоматичній трансмісії. Фото: ZF Auto

Автоматична трансмісія забезпечує високий рівень комфорту під час поїздок містом та у тривалих подорожах. Проте складна конструкція вузла вимагає регулярного технічного обслуговування для збереження робочого ресурсу. Фахівці зазначають, що правильний інтервал заміни трансмісійної рідини дозволяє уникнути дорогого капітального ремонту. Ігнорування стану оливи призводить до швидкого зносу фрикціонів та забивання гідроблоку.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Vidi.

Реклама

Ознаки зносу

Навіть за відсутності чітких приписів у сервісній книжці про стан рідини сигналізує сама поведінка автомобіля. Поява поштовхів під час перемикання передач або помітне тремтіння кузова свідчать про втрату змащувальних властивостей. Також водії можуть помітити сторонній гул та зростання обертів двигуна без адекватного набору швидкості.

З часом трансмісійна рідина втрачає базові властивості через регулярні температурні перепади. Забруднення металевою стружкою та пилом від фрикційних дисків забиває внутрішні канали. У результаті система перестає підтримувати необхідний робочий тиск.

Міфи виробників

Заяви автовиробників про необслуговувані коробки передач стосуються лише гарантійного терміну експлуатації. Зазвичай європейські бренди розраховують цей період на 150 000–200 000 км пробігу. Після цього автомобіль часто потрапляє на вторинний ринок з уже зношеним агрегатом.

Читайте також:

У важких кліматичних умовах з заторами та пилом профілактична заміна рідини потрібна кожні 60 000–80 000 км. Вчасне видалення накопиченого бруду продовжують строк служби трансмісії у два рази.

Прості правила

Для збереження ресурсу коробки необхідно обов'язково прогрівати автомобіль у холодну пору року. Перші кілька кілометрів варто пересуватися без різких прискорень для нормалізації плинності рідини. Також важливо регулярно очищати радіатори від бруду для запобігання перегріву. Слід уникати агресивних стартів з місця та тривалого буксирування важких причепів.

На кожному плановому технічному обслуговуванні майстри мають перевіряти рівень та колір рідини. Потемніння матеріалу або запах горілого вимагають негайного візиту до сервісу.

Раніше Новини.LIVE писали, коли міняти оливу гідропідсилювача керма, щоб не зламати авто. Регулярний контроль цього вузла допомагає уникнути раптових неприємностей на дорозі.

Також читайте, яким двигунам авто насправді не підходить синтетична моторна олива. Існує один важливий виняток, коли від використання синтетики на деякий час дійсно варто утриматися.