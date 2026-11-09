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Главная Авто Подержанные авто, которые дешево покупать, но дорого ремонтировать

Подержанные авто, которые дешево покупать, но дорого ремонтировать

Ua ru
9 ноября 2026 08:30
Подержанные авто, которые дешево покупать, но дорого ремонтировать netcarshow.com
Volkswagen Touareg 2003 года. Фото: netcarshow.com

Низкая цена на подержанные автомобили премиального или семейного сегмента зачастую скрывает за собой огромные будущие расходы. Удобный салон и богатая комплектация могут быстро утратить свою привлекательность из-за серьезных поломок агрегатов. Ремонт сложных силовых установок, подвесок и автоматических коробок передач иногда требует суммы, равной половине стоимости самой машины. Эксперт выделил семь популярных моделей, покупка которых может обернуться серьезной ошибкой.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал AutoMess.

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Бюджетные ловушки

Компактный семейный седан Chevrolet Cruze (2008–2016) привлекает покупателей современным внешним видом и доступностью запчастей, но его бензиновый атмосферный двигатель 1,8 EcoTec серии F18D4 часто испытывает проблемы с модулем зажигания, термостатом и постоянными утечками моторного масла. Турбированная версия 1,4 A14NET требует внимания к турбине и системе вентиляции картерных газов. Нередко дополнительным источником расходов становится автоматическая коробка передач, которая начинает дергаться и задерживать переключение из-за износа внутренних фрикционов.

Хэтчбек и универсал Renault Laguna (2007–2015) стоят значительно дешевле немецких конкурентов, обеспечивая при этом высокий уровень комфорта. Базовый дизель 1.5 dCi семейства K9K требователен к качеству топлива, состоянию турбины и соблюдению регламента замены ремня ГРМ, тогда как более мощный 2.0 dCi M9R имеет цепной привод, но на больших пробегах требует проверки состояния сажевого фильтра и корректировки форсунок. Низкая популярность модели дополнительно затрудняет её дальнейшую перепродажу на вторичном рынке.

Немецкий премиум

Седан BMW 5 Series (2003–2010) предлагает комфорт бизнес-класса по цене подержанного бюджетного автомобиля, однако содержание автомобиля с годами не становится дешевле. Бензиновый двигатель N52B30 страдает от утечек масла через прокладки, выхода из строя электрического водяного насоса и термостата. Дизельный двигатель M57D30 считается надежным, но при большом пробеге требует контроля вихревых заслонок впускного коллектора, поломка которых может полностью вывести двигатель из строя.

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Внедорожник Mercedes-Benz ML (2005–2011) привлекает мощными двигателями и полным приводом. Дизельный V6 с индексом OM642 страдает от утечек масла из-под прокладок масляного теплообменника, замена которых обходится дорого из-за необходимости разборки всей верхней части двигателя. Ранние бензиновые версии с двигателем M272 известны быстрым износом шестерни балансирного вала, а пневмоподвеска AirMatic увеличивает расходы из-за утечек воздуха в баллонах и отказов компрессора.

Кроссовер BMW X5 (2006–2013) с дизельным двигателем N57D30 имеет цепной привод ГРМ со стороны коробки передач, поэтому замена цепей требует полного демонтажа силового агрегата. Бензиновый V8 N62B48 огорчает владельцев высоким расходом масла и износом маслосборных колпачков, а система полного привода xDrive дополнительно требует внимания к состоянию раздаточной коробки и редукторов.

Кроссовер Volkswagen Touareg (2002–2010) отличается сложными агрегатами. Дизельный 2,5 R5 TDI модификации BAC требует проверки состояния напыления цилиндров, а 3.0 V6 TDI часто демонстрирует износ цепей ГРМ. Трансмиссия с раздаточной коробкой и карданным валом подвергается высоким нагрузкам, что делает устранение вибраций дорогостоящим процессом.

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Шведский бизнес-класс

Седан Volvo S80 (2006–2016) отличается высоким уровнем безопасности и тихим салоном. Дизельный 5-цилиндровый двигатель D5244T требует тщательного контроля состояния ремня ГРМ, турбины и системы EGR. Бензиновые версии имеют совершенно иную конструкцию со своими утечками масла и нюансами системы охлаждения.

Автоматическая коробка передач Aisin требует регулярной замены жидкости, иначе рывки на горячую приведут к капитальному ремонту трансмиссии. Полный привод требует контроля угловой передачи и муфты, а тяжелый кузов ускоряет износ рычагов и сайлентблоков подвески.

Ранее Новини.LIVE писали, что следует проверить в подержанном автомобиле с вариатором перед покупкой. Ресурс этой трансмиссии зависит от конкретной модификации, манеры вождения и регулярности замены жидкости.

Читайте также, сколько должен работать украинец, чтобы купить подержанный автомобиль в 2026 году. Аналитики взяли за основу среднюю зарплату за август 2026 года в размере 31 892 грн.

авто BMW Mercedes-Benz автомобиль Volkswagen Renault подержанные авто Volvo Chevrolet
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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