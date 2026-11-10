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Главная Авто Семь недооцененных б/у авто, которые рекомендуют приобрести эксперты

Семь недооцененных б/у авто, которые рекомендуют приобрести эксперты

Ua ru
10 ноября 2026 08:30
Семь недооцененных б/у авто, которые рекомендуют приобрести эксперты netcarshow.com
Subaru Legacy 2015 года. Фото: netcarshow.com

На вторичном рынке подержанные автомобили часто покупают, руководствуясь устоявшимися стереотипами, и при этом упускают из виду альтернативные модели. Водители переплачивают за раскрученные бестселлеры, хотя в соседних объявлениях есть более комфортные и надежные машины по тем же ценам. Специалист по автоподбору составил список из семи недооцененных моделей, которые предлагают высокий ресурс агрегатов и отличное оснащение за умеренные средства.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Юра Горячий".

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Доступный комфорт

Большой французский хэтчбек Renault Laguna в рестайлинговой версии третьего поколения (2010–2015) остается в тени более молодой модели Renault Megane. Многие отказываются от покупки из-за ложного мнения о дорогом обслуживании более крупного кузова. Однако автомобиль построен на аналогичной подвеске и оснащен проверенными 1,5-литровыми и 2-литровыми дизельными двигателями в сочетании с классической автоматической коробкой передач. В результате покупатель получает устойчивый к коррозии автомобиль с большим багажником и высоким уровнем комфорта по цене меньшего хэтчбека.

Корейские седаны Kia Optima (2015–2020) и Hyundai Sonata (2014–2019) с заводскими 2-литровыми двигателями LPI на сжиженном газе проходят более 600 000 км без капитального ремонта. Это уникальная технология корейского концерна, при которой пропан-бутан подается в цилиндры непосредственно в жидком состоянии через топливные форсунки, полностью заменяя бензин. Сжиженный газ не оставляет нагара в цилиндрах, сохраняя ресурс двигателя и надежную работу автоматической коробки передач. Слабым местом остается лишь невозможность долить топливо из канистры на трассе, из-за чего приходится внимательно следить за уровнем топлива в баллоне.

Полноприводный универсал Seat Leon X-Perience (2014–2020) является полным техническим аналогом популярных Skoda Scout и Volkswagen Golf Alltrack. Он оснащен теми же дизельными двигателями, надёжными роботизированными коробками передач и выносливой ходовой частью. Из-за меньшей популярности бренда Seat в Украине этот практичный универсал продается по значительно более доступной цене.

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Необычные седаны

Гибридный седан Honda Clarity (2017–2021) отличается просторным салоном, плавной ездой и средним расходом топлива около 3 л/100 км. Под капотом работает надёжный 1,5-литровый бензиновый двигатель в сочетании с электрической установкой. Нестандартный дизайн с закрытыми задними арками был разработан с учетом аэродинамики, однако именно специфический внешний вид отпугивает многих покупателей от этого экономичного автомобиля.

Subaru Legacy (2014–2019) с 2,5-литровым оппозитным двигателем и вариатором предлагает фирменный постоянный полный привод. Модель недооценили из-за низкого клиренса, ведь покупатели не понимали целесообразности полного привода на обычном седане. Между тем автомобиль демонстрирует отличную управляемость и высокую надежность на скользких дорогах за умеренные деньги.

Городские кроссоверы

Большой американский кроссовер Ford Flex (2008–2019) обеспечивает огромное пространство для всей семьи, багажа и домашних питомцев. Эксперты советуют выбирать именно 3,5-литровый атмосферный двигатель V6 в сочетании с классической автоматической коробкой передач, поскольку он значительно проще и долговечнее турбированного Ecoboost. Модель выглядит оригинально и стоит до 15 000 долларов в отличном состоянии.

Компактный кроссовер Mazda CX-30 становится отличной альтернативой более массивной модели Mazda CX-5 для городской эксплуатации. Автомобиль оснащен тем же 2,5-литровым бензиновым двигателем и классической автоматической коробкой передач, отличается качественным салоном и отличной управляемостью. На вторичном рынке легко найти машины с пробегом до 60 000–80 000 км в ценовом диапазоне до 20 000 долларов.

Ранее Новини.LIVE писали, какие подержанные автомобили дешево покупать, но дорого ремонтировать. Восстановление сложных силовых установок, подвесок и автоматических коробок передач иногда требует суммы, равной половине стоимости самой машины.

Также читайте, во что превращаются малолитражные автомобили после 100 000 км. Результаты испытаний продемонстрировали существенную разницу между лидерами сегмента и откровенно проблемными экземплярами.

авто Ford автомобиль Volkswagen Renault Honda подержанные авто Subaru Mazda Kia Hyundai Škoda Seat
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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