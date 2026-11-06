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Главная Авто Лучшие подержанные модели Nissan, которые можно купить прямо сейчас

Лучшие подержанные модели Nissan, которые можно купить прямо сейчас

Ua ru
6 ноября 2026 07:35
Самые надежные б/у модели Nissan, которые стоит купить прямо сейчас netcarshow.com
Nissan Rogue 2024 года. Фото: netcarshow.com

Японский автопроизводитель Nissan вошел в первую десятку самых популярных и надежных марок подержанных автомобилей последнего десятилетия по версии Consumer Reports. В этом рейтинге бренд занял восьмое место, опередив Subaru, но уступив Mazda, Toyota и Honda. Эксперты назвали годы выпуска и модификации, получившие наивысшие баллы за надежность.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Top Speed.

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Nissan Rogue

Серия компактных кроссоверов Nissan Rogue является одной из самых популярных в линейке бренда. Модель второго поколения 2020 года имеет высокий показатель надежности — 4 из 5 баллов по версии Consumer Reports. Хотя 2,5-литровый атмосферный двигатель в сочетании с вариатором работает не очень быстро, эта комбинация оказалась чрезвычайно долговечной.

Компактный вариант Nissan Rogue Sport 2017 года создавали для замены неординарного кроссовера Nissan Juke с целью обеспечить больше пространства в салоне. Модель получила атмосферный 2-литровый двигатель, который оказался значительно надежнее предыдущего 1,6-литрового турбомотора. Благодаря этому модель получила 4 из 5 баллов за надежность, что стало лучшим результатом за все время его производства.

Обновленный Nissan Rogue 2024 года получил от экспертов максимальные 5 из 5 баллов за надежность. Однако механики призывают с осторожностью относиться к версиям с 1,5-литровым 3-цилиндровым турбомотором, ведь в отношении его продолжается расследование регулирующих органов США из-за неполадок в двигателе.

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Nissan Altima

Среднеразмерный седан Nissan Altima пятого поколения 2018 года выделяется среди других годов выпуска. Именно эта модификация стала единственной в своем поколении, которая получила в рейтинге Consumer Reports 5 из 5 баллов за надежность. Более ранние версии 2013–2015 годов демонстрировали значительно более низкие результаты из-за системных проблем.

Шестое поколение Nissan Altima 2023 года вновь установило высокую планку и набрало 5 из 5 баллов по надежности. Такой результат обеспечил проверенный временем 2,5-литровый атмосферный 4-цилиндровый двигатель. В то же время версии 2023 года с 2-литровым турбомотором лучше обходить стороной. Они попали под официальное расследование NHTSA из-за частых жалоб водителей на отказы двигателя.

Nissan Murano

Кроссовер Nissan Murano третьего поколения считается одним из самых удачных автомобилей марки благодаря надёжному 3,5-литровому двигателю V6 серии VQ. Модель 2016 года стала самой продаваемой в истории семейства с результатом 86 953 проданных единиц и оценкой 4 из 5 баллов за надежность.

Рестайлинговый Nissan Murano 2021 года получил максимальные 5 из 5 баллов за надежность от Consumer Reports. Кроме того, именно в этом году фирменный комплекс активной безопасности Safety Shield 360 включили в базовую комплектацию всех версий. Обновленная модификация 2023 года получила 4 из 5 баллов за надежность от экспертов.

Другие модели

Среднеразмерный пикап Nissan Frontier 2018 года отличается простой и надёжной рамной конструкцией. Автомобиль получил 83 балла из 100 за качество и надежность в исследовании JD Power. Простой атмосферный двигатель и прочная подвеска делают его одним из самых выносливых пикапов на вторичном рынке.

Электрический хэтчбек Nissan Leaf второго поколения 2019 года отличился тем, что первым среди электрокаров бренда получил 5 из 5 баллов за надежность от Consumer Reports. Автомобиль долгое время удерживал статус самого продаваемого электромобиля в мире до появления Tesla Model 3. Модель 2019 года остается лучшим выбором для городских поездок благодаря стабильной работе батареи.

Ранее Новини.LIVE писали о том, чем отличаются Toyota и Nissan, произведенные в США. Компании вынуждены официально уведомить будущих владельцев, что автомобили американской сборки могут не соответствовать строгим стандартам качества.

Также читайте о лучших альтернативах кроссоверу Toyota RAV4 в Украине. Покупатели могут выбрать вместительные 7-местные автомобили, дизельные версии или экономичные гибриды.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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