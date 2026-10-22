Nissan Qashqai 2013 года. Фото: infocar.ua

Бюджет в 10 000 долларов открывает широкий выбор на вторичном рынке Украины. Надежные автомобили с пробегом в этой ценовой категории представлены практичными седанами, вместительными универсалами и компактными кроссоверами. Для регулярных дальних поездок лучше выбирать машины с большой колесной базой и энергоемкой подвеской.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на The Page.

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Вместительные модели

В сегменте классических семейных автомобилей лидирует Volkswagen Passat B7 (2010–2014) в кузовах седан и универсал Variant. Модель предлагает просторный салон, а для регулярных длительных поездок по трассе эксперты советуют выбирать выносливый 2-литровый турбодизель TDI.

Японская Mazda 6 в версиях GH после рестайлинга и ранней GJ (2010–2015) сочетает вместительный кузов с точным управлением. Для этой модели лучше всего подходят бензиновые атмосферные двигатели объемом 2 и 2,5 л.

Практичным выбором остается Skoda Octavia A5 FL (2008–2013), которую выпускали в кузовах лифтбек и универсал Combi. Проверенный атмосферный двигатель 1.6 MPI отличается простотой конструкции и отлично подходит для установки ГБО.

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При выборе этих автомобилей важно анализировать не только расход топлива, но и реальное состояние двигателя, трансмиссии и подвески.

Компактные кроссоверы

Японский кроссовер Nissan Qashqai J10 после рестайлинга (2010–2013) имеет компактные габариты и дорожный просвет около 200 мм. Бензиновые атмосферные двигатели объемом 1,6 и 2 л комплектовались различными вариантами трансмиссий, а переднеприводные версии оказываются самыми дешевыми в обслуживании при повседневной городской эксплуатации. Высокий клиренс позволяет уверенно преодолевать городские бордюры и неровности асфальта.

Альтернативный кроссовер Mitsubishi ASX (2010–2016) создан компактнее модели Outlander, что упрощает маневрирование и поиск места для парковки. Он получил атмосферные бензиновые двигатели объемом 1,6 и 2 л, которые демонстрируют высокую надежность. Высокая посадка водителя гарантирует превосходную обзорность на городских улицах.

Перед заключением сделки следует обязательно проверить реальный пробег, состояние кузова и заложить средства на первое техническое обслуживание.

Ранее Новини.LIVE писали, стоит ли доверять отчету об автомобиле по VIN-коду. Его использование становится отличным помощником, но он не заменяет полноценный технический осмотр на СТО.

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