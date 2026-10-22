Nissan Qashqai 2013 року. Фото: infocar.ua

Бюджет у 10 000 доларів відкриває широкий вибір на вторинному ринку України. Надійні автомобілі з пробігом у цій ціновій категорії представлені практичними седанами, місткими універсалами та компактними кросоверами. Для регулярних далеких поїздок краще обирати машини з великою колісною базою та енергомісткою підвіскою.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на The Page.

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Місткі моделі

У сегменті класичних сімейних машин лідирує Volkswagen Passat B7 (2010–2014) у кузовах седан та універсал Variant. Модель пропонує просторий салон, а для регулярних тривалих поїздок трасою експерти радять обирати витривалий 2-літровий турбодизель TDI.

Японська Mazda 6 у версіях GH після рестайлінгу та ранній GJ (2010–2015) поєднує місткий кузов з точним керуванням. Для цієї моделі найкраще підходять бензинові атмосферні двигуни об'ємом 2 та 2,5 л.

Практичним вибором залишається Skoda Octavia A5 FL (2008–2013), яку випускали у кузовах ліфтбек та універсал Combi. Перевірений атмосферний двигун 1.6 MPI відрізняється простотою конструкції та чудово підходить для встановлення ГБО.

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Під час вибору цих машин важливо аналізувати не лише витрати пального, а й реальний стан двигуна, трансмісії та підвіски.

Компактні кросовери

Японський кросовер Nissan Qashqai J10 після рестайлінгу (2010–2013) має компактні габарити та дорожній просвіт близько 200 мм. Бензинові атмосферні двигуни 1,6 і 2 л комплектувалися різними варіантами трансмісій, а передньопривідні версії виявляються найдешевшими в обслуговуванні під час щоденної міської експлуатації. Високий кліренс дозволяє впевнено долати міські бордюри та нерівності асфальту.

Альтернативний кросовер Mitsubishi ASX (2010–2016) створено компактнішим за модель Outlander, що спрощує маневрування та пошук місця для стоянки. Він отримав атмосферні бензинові мотори об'ємом 1,6 та 2 л, які демонструють високу надійність. Висока посадка водія гарантує чудову оглядовість на міських вулицях.

Перед укладанням угоди слід обов'язково перевірити реальний пробіг, стан кузова та закласти кошти на перше технічне обслуговування.

Раніше Новини.LIVE писали, чи варто вірити звіту про авто за VIN-кодом. Його використання стає чудовим помічником, але він не замінює повноцінний технічний огляд на СТО.

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