Перевірка по VIN-коду автомобіля. Фото: vinaudit.com

Купівля вживаного автомобіля вимагає уважного аналізу його минулого. Спеціальний перевірковий номер VIN дозволяє зібрати розрізнені цифрові сліди транспортного засобу в єдиний документ. Проте жодна онлайн-система не здатна гарантувати стовідсоткове відображення всіх подій з життя машини. Використання звіту стає чудовим помічником, але воно не замінює повноцінний технічний огляд на СТО.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

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Джерела даних

Спеціальні електронні сервіси збирають інформацію з багатьох незалежних баз даних різних країн. Офіційні органи реєстрації, поліція, страхові компанії, станції техогляду та автоаукціони фіксують кожну дію з машиною. Наприклад, аналітичний сервіс Cebia підтягує відомості про реєстрацію, розшук, оцінені пошкодження після аварій, кредити чи застави. Показники одометра потрапляють до системи під час проходження планових оглядів або оформлення оголошень про продаж.

Кожен сервіс має свій набір партнерів, тому обсяг знайденої інформації за одним і тим самим кодом може суттєво відрізнятися. Якщо автомобіль потрапив у ДТП, побував у ремонті й після цього змінив кілька власників, система намагається вишикувати ці події у хронологічному порядку. Проте покупець бачить лише той обсяг інформації, до якого конкретний провайдер має відкритий доступ.

Приховані ризики

Відсутність записів про аварії у цифровому звіті не гарантує ідеального стану кузова. Якщо попередній власник відремонтував машину за власні кошти без залучення страхової компанії, така подія просто не потрапить до бази. Аналогічна ситуація можлива зі скручуванням пробігу між проходженнями техоглядів. Фахівці компанії CARFAX та американської системи NMVTIS прямо радять не вважати відсутність негативних записів доказом бездоганного минулого.

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Пробіг варто аналізувати як хронологічний графік, адже раптове зменшення цифр чітко вказує на маніпуляції з одометром.

Найкращі результати дає поєднання даних онлайн-перевірки, вивчення оригінальних документів та реальної діагностики на незалежному сервісі.

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