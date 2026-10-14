Вживані авто зі США: що вигідніше завозити в Україну у 2026 році

Volkswagen Tiguan 2017 року. Фото: netcarshow.com

Гуртовий ринок США показує суттєву різницю в цінових трендах. Вживані авто з двигунами внутрішнього згоряння поступово дешевшають, а електричні моделі, навпаки, додають у ціні. Експерти радять уважно рахувати кожен лот, позаяк доставка, розмитнення та ремонт швидко з'їдають усю різницю. Головна вигода з'являється лише тоді, коли фінальна собівартість виходить нижчою за цінники на українському вторинному авторинку.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

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Цінові тренди

За даними компанії Cox Automotive, загальний вересневий індекс Manheim опустився до позначки 205,9 пункту, що означає просідання на 1,1% за місяць. Проте за цим середнім показником ховаються абсолютно протилежні тенденції для різних типів силових агрегатів.

Бензинові та дизельні машини скинули в середньому 1,7% за місяць та 1,6% у річному вимірі. З електрокарами ситуація інакша, адже їхній цінник піднявся на 0,6% за місяць й на 4,3% порівняно з минулим роком.

Запас машин на американських аукціонах наразі оцінюють у 28 днів, що свідчить про відсутність гострого дефіциту. Однак через високу конкуренцію між покупцями, стан і пробіг конкретного лота підсумкова вартість електромобілів залишається високою та сильно урізає потенційний прибуток при перепродажі.

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Американський імпорт

Американські аукціони залишаються основними постачальниками машин для українських покупців і формують значну частку нашого автопарку. Експерти Інституту досліджень авторинку підрахували, що з січня по серпень в Україні зареєстрували 158 584 вживані легковики з-за кордону. З цієї кількості 46 132 машини виготовлено у Північній Америці, що становить майже 29,1% від усього імпорту.

Безпосередньо з майданчиків США до країни потрапило 31 715 автомобілів, з Мексики привезли 11 453 одиниці, а з Канади надійшло ще 2964 машини. Найбільший попит серед українців мають масові кросовери та популярні електрокари. Лідером став Volkswagen Tiguan з результатом 3819 авто, далі йдуть Ford Kuga/Ford Escape з показником 3356 машин, а також Tesla Model Y, яку обрали 2395 покупців.

Розрахунок вигоди

Голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький пояснив, що загальне зниження гуртових цін у Штатах ще не гарантує чистого заробітку бізнесу чи приватному покупцеві. За словами фахівця, треба відразу закладати у кошторис аукціонний збір, логістику, мито й подальший ремонт. Лише після повного розрахунку має сенс порівнювати отримані цифри з наявними оголошеннями на українському ринку.

У вересні на платформі AUTO.RIA пропонували понад 11 000 машин зі США. Їхній середній цінник становив 17 999 доларів, а типовий рік випуску — 2017-й. Популярний кросовер Audi Q5 зараз продають приблизно за 21 000 доларів, Volkswagen Tiguan віддають за 17 000 доларів, а Nissan Rogue коштує близько 15 050 доларів. Якщо підсумкові витрати на торги, доставку й ремонт підбираються до цих позначок, привозити таку машину з Америки немає жодного сенсу.

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