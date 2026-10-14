Подержанные авто из США: что выгоднее ввозить в Украину в 2026 году

Volkswagen Tiguan 2017 года. Фото: netcarshow.com

Оптовый рынок США демонстрирует существенную разницу в ценовых тенденциях. Подержанные автомобили с двигателями внутреннего сгорания постепенно дешевеют, а электромобили, напротив, дорожают. Эксперты советуют внимательно просчитывать каждый лот, поскольку доставка, растаможивание и ремонт быстро съедают всю разницу. Основная выгода появляется только тогда, когда итоговая себестоимость оказывается ниже цен на украинском вторичном авторынке.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Институт исследований авторынка.

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Ценовые тренды

По данным компании Cox Automotive, общий сентябрьский индекс Manheim опустился до отметки 205,9 пункта, что означает падение на 1,1% за месяц. Однако за этим средним показателем скрываются совершенно противоположные тенденции для различных типов силовых агрегатов.

Бензиновые и дизельные автомобили подешевели в среднем на 1,7% за месяц и на 1,6% в годовом исчислении. С электромобилями ситуация иная: их цены выросли на 0,6% за месяц и на 4,3% по сравнению с прошлым годом.

Запас автомобилей на американских аукционах в настоящее время оценивается в 28 дней, что свидетельствует об отсутствии острого дефицита. Однако из-за высокой конкуренции между покупателями, а также состояния и пробега конкретного лота итоговая стоимость электромобилей остается высокой и значительно сокращает потенциальную прибыль при перепродаже.

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Американский импорт

Американские аукционы остаются основными поставщиками автомобилей для украинских покупателей и составляют значительную долю нашего автопарка. Эксперты Института исследований авторынка подсчитали, что с января по август в Украине было зарегистрировано 158 584 подержанных легковых автомобиля из-за рубежа. Из этого количества 46 132 машины были произведены в Северной Америке, что составляет почти 29,1% от всего импорта.

Непосредственно с площадок США в страну поступило 31 715 автомобилей, из Мексики привезли 11 453 единицы, а из Канады поступило еще 2964 машины. Наибольшим спросом у украинцев пользуются массовые кроссоверы и популярные электрокары. Лидером стал Volkswagen Tiguan с результатом 3819 автомобилей, далее следуют FordKuga/Ford Escape с показателем 3356 машин, а также Tesla Model Y, которую выбрали 2395 покупателей.

Расчет прибыли

Глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий пояснил, что общее снижение оптовых цен в США еще не гарантирует чистой прибыли ни бизнесу, ни частному покупателю. По словам специалиста, нужно сразу закладывать в смету аукционный сбор, логистику, пошлину и последующий ремонт. Только после полного расчета имеет смысл сравнивать полученные цифры с имеющимися объявлениями на украинском рынке.

В сентябре на платформе AUTO.RIA предлагалось более 11 000 автомобилей из США. Их средняя цена составляла 17 999 долларов, а типичный год выпуска — 2017-й. Популярный кроссовер Audi Q5 сейчас продают примерно за 21 000 долларов, Volkswagen Tiguan отдают за 17 000 долларов, а Nissan Rogue стоит около 15 050 долларов. Если итоговые расходы на аукцион, доставку и ремонт приближаются к этим отметкам, привозить такую машину из Америки нет никакого смысла.

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