Чому масово виходять з ладу акумулятори Tesla в Україні

Tesla Model Y 2021 року. Фото: netcarshow.com

Власник електричного кросовера Model Y з досвідом експлуатації понад два роки та 50 000 км пробігу детально проаналізував причини масових поломок акумуляторів Tesla. Автомобільні деталі високовольтної системи часто виходять з ладу через критичну помилку BMS_a079 та розбаланс у блоках живлення. На профільних СТО вишиковуються десятки машин з такими симптомами. У разі заміни чи ремонту батареї власникам доводиться віддавати від 6000 до 8000 доларів.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на канал "Норм".

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Український фактор

Причиною масових поломок виступає походження більшості автомобілів цієї марки в Україні. Майже 90% електрокарів купують на американських страхових аукціонах після ДТП. Під час удару в поріг чи колесо важка батарейна плита під днищем деформується, через що модулі всередині зміщуються. Це призводить до некоректної роботи блоків та виникнення критичної дельти напруги.

Ще однією поширеною проблемою є пошкодження штуцерів системи охолодження. Під час кустарного ремонту трубки часто замазують герметиком без розпакування накопичувача. Згодом антифриз повільно витікає всередину герметичного корпусу та роз'їдає електронні плати.

Крім того, тривала доставка через океан занурює авто у стан глибокого розряду, через що окремі елементи батареї швидко деградують.

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Фабричні огріхи

Поломки трапляються і на автомобілях з повністю чистою історією без аварій. Екземпляри Tesla Model 3 та Model Y 2021 року потрапили під невдалу зміну хімічного складу елементів Panasonic. Додавання більшої кількості нікелю в катод знизило термостабільність комірок при високих навантаженнях.

На екземплярах техаської збірки 2023 року проявився дефект ультразвукового зварювання. Тонкі дротики-запобіжники просто відвалюються від постійних вібрацій під час їзди. Втрата контакту навіть кількох таких елементів вимикає частину комірок із загального ланцюга. BMS миттєво фіксує розбаланс та блокує роботу всього силового агрегату.

Помилки експлуатації

Штатна система балансування починає працювати лише після досягнення 75% рівня заряду. Звичка постійно заряджати акумулятор лише до 50% чи 60% позбавляє електроніку можливості вирівнювати напругу. Водночас довге простоювання зі 100% зарядом під прямим сонячним промінням влітку викликає руйнування хімії та прискорений саморозряд.

Для підтримки здоров'я батареї фахівці радять регулярно давати спокій машині після зарядки, позаяк балансування відбувається тільки у стані сну. Зависання окремих електронних блоків заважає авто заснути, через що мікророзбіжності у напрузі накопичуються.

Нові прошивки знижують поріг допустимої розбіжності зі 150 до 50 мВ, змушуючи електроніку завчасно попереджати водія про знос комірок для вчасного ремонту.

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