Головний мінус вживаних Tesla: чому ремонт стає невигідним

Tesla Model 3 2024 року. Фото: netcarshow.com

Американські електрокари Tesla залишаються лідерами за популярністю на вторинному ринку у багатьох країнах світу. Проте під час купівлі таких машин потенційні власники нерідко стикаються з неприємними сюрпризами. Приховані дефекти електромобілів та високі розцінки на їхнє відновлення змушують страхові компанії масово списувати вживані екземпляри. Подібна тенденція значно частіше зачіпає моделі цього бренду порівняно з конкурентами.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

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Високий відсоток

Автомобільний сервіс аналітики EpicVIN перевірив історію 273 000 000 VIN-кодів за серпень 2026 року та зафіксував тривожний факт. Мабуть, майже 19% перевірених екземплярів Tesla мали офіційний статус утилізованого транспортного засобу після аварії. Для порівняння, середній показник для техніки віком від 5 до 8 років становить лише 7,5%. Зауважимо, що середній вік аналізованих американських електрокарів складав усього 5,2 року.

Гірші результати показали лише ліквідовані марки Saturn, Mercury та Pontiac, середній вік машин яких перевищує 20 років. Серед сучасних виробників найближчим виявився GMC з показником 8,3%. Натомість у масовому сегменті Tesla Model 3 та Model Y понад 19% авто визнали непридатними до відновлення. У суперників ситуація значно краща: хетчбек Nissan Leaf має 9,5% списань, а кросовер Hyundai Ioniq 5 має взагалі мізерні 2,4%.

Дорогий ремонт

Визнання машини нерентабельною для відновлення не завжди вказує на її повне знищення після важкої ДТП. Страхова компанія ухвалює таке рішення, коли орієнтовний кошторис робіт перевищує ринкову вартість самого транспортного засобу. На це впливають стрімкий спуск цін на вживані електрокари та дуже дорогі фірмові запчастини. Інколи навіть через незначне пошкодження кузова роботи стають фінансово недоцільними.

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Чимало таких екземплярів після аварій згодом купують для експорту в інші країни світу. Нові власники відновлюють геометрію та повертають авто в експлуатацію, але приховані збої в електроніці чи батареї можуть проявитися пізніше. Саме тому перед купівлею вживаного електрокара важливо ретельно перевіряти його сервісне минуле за VIN-кодом.

Раніше Новини.LIVE писали, яка модель електромобіля Tesla найкраща. Автоексперт протестував абсолютно усі електрокари бренду та оголосив свій вердикт.

Також читайте, які батареї Tesla Model 3 служать найдовше. Для перевірки використовували незалежну діагностику AVILOO, яка визначає фактичний стан накопичувача, а не показує занижені чи завищені цифри з бортового комп'ютера.