Яка модель Tesla найкраща: чесний рейтинг від автоексперта

Tesla Model Y 2025 року. Фото: netcarshow.com

Світовий ринок електромобілів неможливо уявити без американського бренду Tesla. За роки роботи компанія створила шість унікальних пасажирських моделей, кожна з яких мала свої особливості та завдання. Автомобільний журналіст Алессандро Ренесіс протестував абсолютно всі ці електрокари, щоб порівняти їх та визначити найкращий варіант.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на SupercarBlondie.

Перші кроки

Експериментальний спорткар Roadster став первістком компанії, який у 2010 році змусив світ здивовано спостерігати за безшумною швидкістю. Створений на базі бензинового Lotus Elise, цей автомобіль важив більше за свого донора, але залишався маневровим та легким у керуванні. Для комфорту розробники додали товстіші сидіння, круїз-контроль та невеликий екран мультимедіа, проте салон все одно залишався досить аскетичним. Попри жорсткість та спартанські умови, модель мала чудовий вигляд та дарувала неймовірні емоції за кермом.

Справжнім проривом для індустрії став седан Model S, який змусив усіх сприймати електромобілі серйозно. Цей комфортний 4-дверний автомобіль отримав виняткову динаміку та технології, які значно випередили свій час. Вже у 2015 році водії мали доступ до вбудованого сервісу Spotify, підключення до інтернету та системи автоматичного паркування. Крейсерська швидкість цієї моделі на трасі відчувається настільки природно, що власнику доводиться постійно контролювати спідометр.

Наступні лідери

Кросовер Model X здивував світ незвичайними задніми дверима, які виробник назвав крилами сокола. Велика та масивна машина виявилася комфортною та швидкою на рівні класичного седана. Саме ця модель завдяки своїй харизмі стала другою у списку особистих уподобань експерта.

Читайте також:

Model 3 та Model Y виявилися ідеальними універсальними автомобілями для щоденного використання. Вони мають компактні розміри, достатній простір у салоні, високу ефективність та привабливий дизайн. Саме на цих машинах виробник відшліфував систему автопілота FSD та оновив інтерфейс мультимедіа. Крім того, на Model 3 вперше з'явився горизонтальний центральний екран, який зараз є стандартом для марки.

Нетипові рішення

Електричний пікап Cybertruck став одним з найдивніших транспортних засобів на сучасних дорогах. Величезний пікап довжиною понад 5 метрів візуально нагадує корабель та вражає своєю вагою. Проте керувати цим гігантом неймовірно легко завдяки унікальній цифровій системі steer-by-wire без фізичного зв'язку керма з колесами. Машина демонструє блискавичний розгін та чудово працює з фірмовим автопілотом.

Суб'єктивно найкращим автомобілем бренду можна назвати оригінальний Roadster за його революційність та дизайн. Проте мовою цифр та об'єктивних даних абсолютним лідером є Model Y. У 2023 році цей кросовер став найбільш продаваним автомобілем у світі серед усіх типів двигунів. Саме комерційний успіх та любов мільйонів покупців роблять цю модель найкращим творінням компанії за всю її історію.

Раніше Новини.LIVE писали, чому нова Tesla Model Y L пропонує назавжди забути про Model X. Головною особливістю цієї версії стала можливість комфортного перевезення шести пасажирів завдяки зміненим габаритам кузова.

Також ознайомтеся з рейтингом найкращих автомобілів, випущених на території США. До фінального списку потрапили як класичні бензинові машини, так і сучасні гібриди та електромобілі.